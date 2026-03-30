Flavio Briatore analizó el factor que perjudicó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón: “Limitante”

Briatore habló del resultado de Alpine en el GP de Japón.

Tras haber sumado su primer punto con Alpine en el GP de China, Franco Colapinto estaba ilusionado con volver a quedar entre los diez primeros este domingo en el Gran Premio de Japón, pero las cosas no le salieron tan bien en el Circuito de Suzuka. Tras haber salido del decimoquinto cajón en la grilla de partida, el pilarense ganó dos posiciones y se encontraba en una buena posición para luchar por los puntos, pero todo cambió con su ingreso a boxes.

El piloto argentino cambió las gomas medias en la vuelta 18 por los neumáticos duros, justo en la ventana prevista por Pirelli para el cambio de compuestos. Dos giros después, el accidente de Oliver Bearman hizo salir al Safety Car, lo que le dio un cambio gratuito a los que no habían parado todavía, algo que perjudicó a Colapinto, tal como había sucedido en Shanghái, donde el abandono de Max Verstappen le permitió quedar décimo.

La surte fue distinta en Suzuka, puesto que el pilarense no solamente quedó más atrás, sino que los pocos abandonos que hubo no le permitieron ganar posiciones, de manera que culminó la carrera en el decimosexto lugar. Sobre esto habló Flavio Briatore, quien resaltó otro fin de semana positivo para la escudería francesa con el séptimo lugar de Pierre Gasly, pero también se refirió a la carrera de “Fran”.

“El coche de seguridad salió en un mal momento para Franco, que estaba muy cerca de los puntos en el primer stint”, comenzó el asesor de Alpine, que, no obstante, considera que hubo otro aspecto aun más importante para el resultado del argentino. Y es que la clasificación de Colapinto no fue buena, un tema que tendrá que mejorar de cara a las fechas siguientes para tener más chances de volver a sumar puntos.

“Para Franco, el resultado del sábado fue un factor limitante y significó que siempre estuviera luchando por los puntos en la carrera. El objetivo debe ser que se coloque en una mejor posición para competir con más intensidad en las próximas carreras”, advirtió Briatore. Con respecto a esto, el italiano también señaló que aprovecharán este parate de un mes para mejorar el rendimiento del A526 y darle mejores oportunidades a la dupla.

Colapinto sigue con un solo punto en el campeonato.

La reflexión de Colapinto sobre la carrera

Después de la carrera en el Circuito de Suzuka, Alpine publicó un comunicado en su sitio oficial con las declaraciones de sus protagonistas, entre los que no faltó la palabra de Colapinto. “Hoy fue una carrera muy larga y frustrante, donde pasamos mucho tiempo mirando el alerón trasero de otro coche”, fue la frase destacada del argentino, que también envió fuerzas a Bearman por el accidente y coincidió con Briatore con respecto a la necesidad de tener clasificaciones más sólidas.