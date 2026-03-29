El audio picante de Franco Colapinto con Alpine en pleno GP de Japón: "No entiendo"

El desesperado audio de Franco Colapinto con Alpine en pleno GP de Japón (foto: Alpine).

Franco Colapinto mantuvo un diálogo picante por la radio con Stuart Barlow, ingeniero de pista de Alpine, en pleno Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino de 22 años no tuvo una buena carrera, la fortuna otra vez le fue esquiva y culminó 16°, mientras que su compañero galo Pierre Gasly volvió a sumar puntos con su séptima colocación.

La breve conversación entre el británico y el pilarense tuvo que ver con el Safety Car (Auto de Seguridad), que nuevamente perjudicó al ex Williams con su ingreso en el autódromo de Suzuka. "No tuvimos mucha suerte", reconoció el europeo, a lo que el sudamericano le respondió de manera lapidaria: "No entiendo esto...".

La tensa charla por la radio entre Colapinto y Alpine en Japón: "No tuvimos suerte con el Safety Car"

Stuart Barlow, el ingeniero de pista, le habló al argentino y "Fran" le contestó:

Barlow: “Ok, esa es la bandera a cuadros. Así que… otra vez no tuvimos mucha suerte con el Safety Car. Creo que, por desgracia, ese primer bloque detrás de Lawson y Ocon. Eso nos costó en el momento del Safety Car. No fue bueno para nosotros”.

“Ok, esa es la bandera a cuadros. Así que… otra vez no tuvimos mucha suerte con el Safety Car. Creo que, por desgracia, ese primer bloque detrás de Lawson y Ocon. Eso nos costó en el momento del Safety Car. No fue bueno para nosotros”. Colapinto: “Sí, sólo hay que trabajar. No entiendo esto...”.

“Sí, sólo hay que trabajar. No entiendo esto...”. Barlow: “Sólo como referencia: Antonelli ganó, Piastri, Leclerc, Russell, Norris, Hamilton, Pierre P7, Verstappen, Lawson y Ocon… así que… Es realmente molesto que finalizó P9, así que sólo mantengamos la cabeza baja y pensemos en las próximas carreras”.

El desesperado audio de Franco Colapinto con Alpine en pleno GP de Japón (foto: Alpine).

La feroz autocrítica de Colapinto tras el 16° puesto en Japón: "Es una pena"

“Hice una muy buena largada, avancé, pasé a Gabi (Bortoleto) y un par. Luchamos fuerte. Después me quedé trabado atrás de Lawson. Iba más rápido, él venía patinando por todos lados. Empecé a ahorrar gomas, pero no pude hacer mucho. Entré para hacer el undercut y salió el Safety Car y él después terminó noveno. Viendo cómo terminó él y el ritmo que teníamos nosotros, que era mejor que el suyo, es una pena. Estábamos para pelear los puntos. Creo que, en general, fue otra carrera que nos comprometió mucho el Safety Car”.

“Fue una carrera dura, muy larga. Atrás de Lawson toda la carrera, después cuando salió el Safety Car perdimos cinco puestos más. Quedé atrás de Carlos (Sainz Jr.) y no lo pude pasar, hizo un buen trabajo con el Williams que no está yendo tan rápido. Fue un día complicado, largo, acá es muy difícil seguir de cerca a los demás con tanto downforce que vas perdiendo”.

“Ahora hay que enfocarse en la próxima. Por suerte hay un brake (parate) para entender algunas cosas y mejorar en lo que pensamos que nos falta. Hay muchas áreas por entender por qué nos está costando y por qué hay una diferencia grande con Pierre en algunos momentos del fin de semana”.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La próxima carrera será recién el domingo 3 de mayo desde las 17 horas de Argentina con el GP de Estados Unidos 2026 en Miami, luego de las cancelaciones de las carreras en Qatar y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.