Colapinto confirmó los rumores sobre su vida privada: "Estoy"

El piloto aclaró las versiones de romance.

En medio de su preparación para una nueva fecha del calendario internacional, Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez no por su rendimiento deportivo sino por los rumores sentimentales que comenzaron a circular. En los últimos días, varias versiones señalaron que el piloto argentino estaría iniciando una relación con la actriz y cantante Maia Reficco, e incluso se llegó a decir que ella ya habría conocido a su familia y que se habría instalado en España para acompañarlo durante su temporada en Europa.

Frente a esta ola de comentarios, Colapinto decidió aclarar la situación durante una entrevista con el periodista Juan Fossaroli, donde habló tanto de su presente profesional como de su vida personal. "¿Qué estuviste haciendo durante tus dias libres?" le consultó el periodista. "Llegué ayer. Tuve un fin de semana tranquilo, pero conociendo lugares", respondió Franco al referirse a su reciente llegada a Japón, sede de la próxima carrera.

Fossaroli lanzó sin rodeos: "Novia, ¿nada?. ¿No hay novia todavía?". Sin dudarlo, el piloto respondió: "Estoy solterísimo", dejando en claro su situación sentimental actual. "Esta solterisimo" reiteró el periodista mirando a cámara, mientras Colapinto aprovechó para expresar su molestia con las versiones que circularon en los medios. "Ustedes los periodistas inventan mucha boludeces", dijo Franco, con tono entre divertido y reprochador.

"Les gusta vender. Lo que venda. Lo que haga un par de clicks", agregó, en referencia a cómo se construyen muchas noticias vinculadas a su vida privada. Lejos de incomodarse con el intercambio, Fossaroli mantuvo el clima distendido de la entrevista y redobló la apuesta con humor: "Yo vine tempranito a ver con quien llegabas". Entre risas, Colapinto cerró la charla con una frase que sintetizó su postura frente al mundo del espectáculo y los rumores: "A mi el chisme me gusta. Pero cuando es mio no me gusta tanto", cerró.

¿Quién es Maia Reficco?

Maia Reficco es una actriz y cantante argentino-estadounidense que logró proyección internacional tras iniciar su carrera en la televisión juvenil. Nació en Boston pero criada en Buenos Aires y desarrolló desde chica una fuerte formación artística en canto, actuación y danza.

Maia Refico, la supuesta novia de Franco Colapinto.

En los últimos años dio el salto a producciones internacionales, consolidándose en Hollywood con participaciones en series y películas de alcance global, entre ellas Pretty Little Liars: Original Sin y la película Do Revenge.