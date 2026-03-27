El susto de Franco Colapinto tras un cruce con la policía de Francia: "Aceleré"

El argentino temía ser deportado de Francia.

A pesar de haber competido tanto en 2024 como en 2025, Franco Colapinto ingresó en aquellas dos ediciones como suplente de otros pilotos, como Logan Sargeant en Williams y Jack Doohan en Alpine. Por consiguiente, este 2026 representa el primer año del pilarense como piloto titular en la Fórmula 1, donde la fecha pasada consiguió su primer punto para la escudería francesa en el GP de China al finalizar en el décimo lugar.

Por todo esto, en la previa al inicio del campeonato en el Circuito de Albert Park, el piloto argentino tuvo una nota con Juan Fossaroli, quien le preguntó por su primera vez vinculada a los autos, en concreto, su primera multa. Lo curioso es que Franco no había tenido una multa por conducir un vehículo automotor, sino por andar demasiado rápido en bicicleta durante su estadía en Francia.

“La primera que pagué no fue en auto, fue en bicicleta”, comenzó Colapinto, que reveló que era un suceso que le había pasado hace poco. “Estaba en Francia, entrando a Mónaco y había un policía cortando el tránsito por un puente. Yo tenía que pasar por el túnel y estaba cortado y yo me mandé”, contó el pilarense, que esquivó al agente que le hacía señas para que no pasase.

“Lo esquivé y empezó a gritar en francés. Yo no le entendía. Aceleré porque era bajadita el túnel y se ve que me empieza a seguir. Termina el túnel, me meto en la parte de la pista, seis policías cortando el tránsito. Me agarra gritándome todo, yo no entendía nada”, agregó “Fran”. A continuación, contó que se disculpó por su accionar, aunque su preocupación estaba en cómo podía verse afectada su carrera.

“Perdón, es que estoy muy apurado, que me tengo que ir. Y me metieron una buena multa, esa fue la primera que tuve que pagar y que me asusté mucho, porque dije acá me mandan a Argentina de vuelta. Estaban muy enojados los franceses”, cerró Colapinto. Cabe mencionar que el pilarense visita constantemente la sede de Enstone donde Alpine tiene su base de producción.

Colapinto correrá este fin de semana en Suzuka.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

Después de un fin de semana de descanso, Franco volverá a la pista en la noche del jueves 26 de marzo para las primeras prácticas libres del Gran Premio de Japón en el Circuito de Suzuka por la tercera fecha de la temporada. La carrera principal en el trazado nipón se realizará el domingo 29 a partir de las 2:00 de la madrugada (hora de Argentina) con transmisión vía Fox Sports, Disney+ y F1TV Pro.