Von der Leyen intensifica sus críticas al diseño "adictivo" de las redes sociales

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de las aplicaciones Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch y Reddit en un teléfono móvil

​La Unión Europea está trabajando en nuevas normas para proteger a los niños de los diseños adictivos ‌de las redes sociales ‌como TikTok, Instagram, Facebook y X, según dijo el martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Privación del sueño, depresión, ansiedad, autolesiones, conductas adictivas, ciberacoso, captación de menores, explotación, suicidio. Los riesgos se multiplican rápidamente", dijo Von der Leyen en un discurso ​pronunciado en Copenhague.

"Estos ⁠riesgos son la realidad del mundo digital. No ‌son accidentales. Son el resultado de modelos ⁠de negocio que tratan la atención ⁠de nuestros hijos como una mercancía", añadió.

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Von der Leyen dijo que la Comisión abordará específicamente las "prácticas de diseño adictivas ⁠y perjudiciales" en su Ley de Equidad Digital (DFA, ​por sus siglas en inglés), cuya ‌propuesta está prevista para finales ‌de año.

La DFA también establecería límites estrictos al ⁠uso de la inteligencia artificial en las redes sociales, señaló, al tiempo que abogó por una edad mínima para acceder a las redes sociales.

"La cuestión no es ​si los ‌jóvenes deben tener acceso a las redes sociales, la cuestión es si las redes sociales deben tener acceso a los jóvenes", dijo.

La nueva normativa reforzará y ampliará la Ley de Servicios ⁠Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que exige a las grandes plataformas que redoblen sus esfuerzos para hacer frente a los contenidos ilegales y nocivos, señaló.

En virtud de estas normas, la Comisión ya está investigando a TikTok, X y las plataformas de Meta, Instagram y Facebook.

"Estamos tomando medidas contra ‌TikTok y su diseño adictivo, el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones instantáneas. Lo mismo se aplica a Meta, porque creemos que Instagram y Facebook no están haciendo cumplir su edad mínima de 13 años", dijo ‌Von der Leyen.

La Comisión también ha iniciado un procedimiento contra la red social X por el uso de su herramienta ‌de inteligencia ⁠artificial Grok para crear imágenes sexuales de mujeres y niños.

Los portavoces de las tres empresas ​no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Con información de Reuters