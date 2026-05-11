ANMAT prohibió artículos de limpieza falsos: cuáles productos no hay que comprar

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata de uso, comercialización, publicidad y distribución de varios productos de limpieza. Se trata de artículos importados detectados en el mercado local, tanto en comercios físicos como en plataformas digitales.

La medida se formalizó a través de la disposición 2638/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. Se definió tras la detección de la ausencia de habilitación sanitaria y de datos identificatorios sobre los responsables de fabricación o importación. En este sentido, la autoridad sanitaria explicó que la falta de registro impide verificar las condiciones de seguridad, eficacia y composición de los artículos, lo que constituye un riesgo para los consumidores.

Cuáles son los productos prohibidos por ANMAT

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La disposición prohíbe expresamente el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de todos los lotes de los siguientes productos: JBL Professional Blade Spray, BaByliss PRO All in One Clipper Spray, Wahl Blade Ice, Saloon Plus Cool Care Plus 5 en 1, Glass Cook Top Cleaner & Polish de Weiman, Cook Top Cream de Weiman y Cook Top Cleaning Kit de Weiman. Todos estos artículos fueron detectados sin información sobre el establecimiento elaborador ni datos de registro ante la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional.

La fiscalización realizada por la ANMAT reveló que, además de carecer de registro, los productos no permiten identificar a la empresa responsable de su fabricación o importación. La ausencia de registros y datos de habilitación impide garantizar las condiciones de manufactura, la seguridad, la eficacia y la composición con ingredientes permitidos.

Por ello, la ANMAT detalló que los productos domisanitarios que se comercializan en el país deben contar con las habilitaciones y registros correspondientes, tanto para los establecimientos como para los artículos en sí. Como parte de la intervención, los enlaces de comercialización, publicidad y promoción detectados en páginas web fueron remitidos a la Coordinación del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria. Esta medida se adoptó a través de notas oficiales internas para asegurar el cese de su oferta en plataformas digitales.

ANMAT prohibió artículos de limpieza falsos: cuáles productos no hay que comprar

Finalmente, la disposición fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Asimismo, la prohibición se notificó a la Dirección de Gestión de Información Técnica y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Economía para su conocimiento y acciones pertinentes.

Cómo fue el operativo de ANMAT

Durante operativos de fiscalización y monitoreo realizados por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS), se detectó la presencia en el mercado argentino de productos de origen extranjero sin inscripción ante la ANMAT. Según el acta oficial, varios de estos artículos no incluían en sus etiquetas información básica sobre el establecimiento elaborador, fraccionador ni del importador responsable, lo que refuerza la irregularidad.

El hallazgo se originó a raíz de una consulta formal sobre la legitimidad de productos domisanitarios importados, en particular aquellos promocionados en plataformas de venta electrónica. Las inspecciones confirmaron que los artículos incorporados al listado carecen de inscripción ante la ANMAT y que, además, sus envases presentan rótulos en inglés con funciones de limpieza y desinfección, acciones que pueden corresponder a productos de Riesgo 1 o Riesgo 2 dentro de la clasificación regulatoria.