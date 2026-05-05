ANMAT prohibió productos que imitaban Vivere y Ariel por ser peligrosos para la salud: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de más de veinte productos de limpieza de la marca Agranel, entre ellos químicos que imitaban a Vivere y Ariel. La medida fue por falta de registro sanitario, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores.

En una medida oficializada este martes mediante la Disposición 2491/2026 publicada en el Boletín Oficial se estableció la prohibición total de uso, comercialización, publicidad y distribución de lavandinas, cloros, alguicidas, desengrasantes, suavizantes y otros artículos destinados al cuidado del hogar. La medida se mantendrá vigente hasta que la empresa regularice su situación conforme a la normativa.

En el comunicado, la ANMAT explicó que la decisión surgió tras tareas de fiscalización realizadas por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Cosméticos y Productos de Higiene Personal. Allí se constató la promoción y venta de los productos en la página web de la firma y en redes sociales, sin contar con registro sanitario.

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Cuáles son los productos prohibidos

Además, la investigación detectó que algunos artículos imitaban marcas reconocidas, como suavizantes tipo Vivere, jabones líquidos tipo Ariel o geles tipo Harpic. El listado incluyó cloro granulado, pastillas de cloro, cera para pisos, silicona, quita manchas, destapa cañerías, shampoo para autos, limpia vidrios y repelentes de mosquitos.

ANMAT prohibió productos que imitaban Vivere y Ariel por ser peligrosos para la salud: cuáles son

uno por uno los Productos alcanzados

La prohibición incluye:

Lavandinas y cloros (líquidos, granulado, pastillas).

Alguicidas y clarificadores.

Desengrasantes, quita manchas, quita sarro y destapa cañerías.

Suavizantes y jabones líquidos que imitaban marcas reconocidas (tipo Vivere, Ariel, Harpic, Cif).

Otros artículos: shampoo para autos, limpia vidrios, perfumina textil, silicona para superficies, cera para pisos y ahuyenta mosquitos.

La autoridad sanitaria subrayó que ninguno de estos productos se encuentra inscripto en los registros oficiales, lo que constituye una infracción a la normativa vigente sobre elaboración y comercialización de domisanitarios en Argentina. En paralelo, la disposición instruyó a distintas áreas del Ministerio de Economía para que refuercen la vigilancia y el control del cumplimiento de la medida.

La Provincia de Buenos Aires confirmó que los productos de Agranel tampoco cuentan con habilitación en su jurisdicción. Tras recibir notificaciones, el apoderado de la empresa reconoció que los artículos pertenecen a la firma. Las acciones de control incluyeron el envío de advertencias formales a los domicilios comerciales declarados en la web, con el objetivo de frenar la distribución irregular.

La ANMAT fundamentó la decisión en la ausencia de información sobre las condiciones de manufactura y en la falta de registros obligatorios, lo que impide garantizar la seguridad de los consumidores. Asimismo, se ordenó dar intervención a la Coordinación de Sumarios para iniciar un procedimiento administrativo que determine las responsabilidades de la empresa y sus representantes.

El organismo aclaró que el sumario deberá asegurar el derecho de defensa y el debido proceso, en línea con la legislación vigente. La medida se inscribe en una serie de controles recientes. Apenas una semana atrás, la ANMAT había prohibido productos similares de la empresa Química El Regreso S.R.L., que comercializaba hipoclorito de sodio y limpiavidrios sin aval sanitario.

Otra prohibición médica de ANMAT

En otro caso, se prohibió el uso de un equipo médico extraviado, un generador de litotricia intravascular de la marca Shockwave Medical, que estaba bajo consignación en el Hospital Fernández. También se dispuso la prohibición de dispositivos médicos importados por Soloimportación S.R.L., detectados sin registro ni responsable en Argentina. Estos antecedentes muestran una política de control más estricta por parte de la ANMAT, que busca evitar la circulación de productos sin garantías de seguridad.