Reunión clave de la mesa política de LLA en medio del escándalo Adorni

La mesa política del Gobierno tratará este martes a partir de las 14 delinear su estrategia parlamentaria para avanzar en la reforma electoral y parte de la agenda parlamentaria, pero, antes, intentará cerrar grietas internas en torno a cómo debe discutirse el proyecto mientras los efectos del caso Manuel Adorni siguen repercutiendo en los ánimos de los miembros del oficialismo.

Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, ya expresó que el proyecto que, entre otros artículos consagra la eliminación de las primarias, debe ser sancionado tal cual fue elaborado por La Libertad Avanza. Mientras que aliados al espacio violeta en la Cámara alta creen que el apartado Ficha Limpia debe tratarse por separado.