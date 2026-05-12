El gobierno de Javier Milei ratificó su respaldo a Manuel Adorni en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y demoras en la presentación de su declaración jurada. En este marco, esta semana se reunirá la mesa política de La Libertad Avanza para reordenar el equipo. Por otra parte, se espera una nueva marcha universitaria y gremios estatales anunciaron nuevas medidas de fuerza. En el frente interno, el Ejecutivo ajusta la letra chica del “Súper RIGI”, un régimen de incentivo a inversiones en sectores estratégicos como inteligencia artificial, defensa y autos eléctricos, que será enviado al Congreso en los próximos días. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Reunión clave de la mesa política de LLA en medio del escándalo Adorni
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 29 minutos
Marcha Federal Universitaria: el minuto a minuto de la protesta
La marcha federal universitaria 2026 se realiza este 12 de mayo en distintos puntos de Argentina con movilizaciones de estudiantes, docentes y autoridades académicas en defensa del financiamiento educativo.
Se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria para reclamar por la aplicación de la ley de Financiamiento.
Hace 1 hora
Marcha Federal Universitaria 2026: qué dice la ley de Financiamiento que Milei no cumple
La marcha de este martes busca que el Gobierno nacional cumpla con la Ley 27.795, aprobada por el Congreso en agosto del 2025.
Marcha Federal Universitaria busca la recomposición salarial docente y el presupuesto universitario
Hace 1 hora
Se reúne la mesa política de LLA
La mesa política del Gobierno tratará este martes a partir de las 14 delinear su estrategia parlamentaria para avanzar en la reforma electoral y parte de la agenda parlamentaria, pero, antes, intentará cerrar grietas internas en torno a cómo debe discutirse el proyecto mientras los efectos del caso Manuel Adorni siguen repercutiendo en los ánimos de los miembros del oficialismo.
Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, ya expresó que el proyecto que, entre otros artículos consagra la eliminación de las primarias, debe ser sancionado tal cual fue elaborado por La Libertad Avanza. Mientras que aliados al espacio violeta en la Cámara alta creen que el apartado Ficha Limpia debe tratarse por separado.
Hace 2 horas
El oficialismo busca dictaminar el proyecto de adhesión argentina al sistema internacional de patentes
Tras el visto bueno de Cancillería al lobby de la industria farmacéutica local, el oficialismo intentará hoy en un plenario de comisiones avanzar con la firma del dictamen del proyecto de adhesión al tratado internacional de patentes, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados en la sesión prevista para el 20 de mayo.
Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General fue convocado para este martes a las 15 para dejar a punto la iniciativa de cara a una sesión cuyo repertorio también incluiría la Ley de Hojarasca y el régimen de readecuación del régimen de zona fría para usuarios de gas.
Hace 2 horas
La Libertad Avanza junta los votos para que Pareja asuma hoy al frente de la bicameral de Inteligencia
La Libertad Avanza intentará hoy reunir los ocho votos que necesita para designar al diputado nacional Sebastián Pareja como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia.
La comisión será constituirá mañana en la Cámara baja a partir de las 17.30 y será integrada por cinco libertarios -los diputados Gabriel Bornoroni, Cesar Treffinger, Sebastián Pareja y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche-; tres de Unión por la Patria -los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez-; dos del PRO -el diputado Cristian Ritondo y el senador Martín Goerling-; el senador radical Maximiliano Abad; y las senadoras Carolina Moises y Edith Terenzi.
Hace 8 horas
Los gobernadores pierden otro billón de pesos con el nuevo ajuste de Milei y Adorni
Pese al acompañamiento al oficialismo de algunos gobernadores, el Gobierno volvió a pasar la motosierra por las transferencias a las provincias. Perdieron 970 mil millones de pesos de un plumazo.
Hace 8 horas
Vaca Muerta: un "boom" desigual e incierto, con sello del modelo Milei-Caputo
Neuquén muestra las dos caras del modelo Milei-Caputo: boom petrolero y exportador, motor energético del país, tierra de oportunidades y a la vez destrucción de puestos de trabajo formal, caída catastrófica del consumo y malestar social. Y las encuestas hablan: récord de imagen negativa para LLA.
Hace 13 horas
El mercado festeja un nuevo ajuste e ignora la nueva crisis fiscal que se viene
El mercado registró una jornada de alzas generalizadas de los activos financieros que llevaron al Riesgo País a 496 puntos, luego de conocerse la decisión del Gobierno de recortar 3 billones de pesos de gasto para cumplir con el superávit primario, aún cuando la medida provocará una nueva caída de la recaudación impositiva. Fitch advirtió que el superávit de Nación genera crisis en las provincias.
Hace 13 horas
Antes de la marcha, los rectores no esperan nada del Gobierno y apuestan todo a la Corte
Las autoridades de las universidades públicas nacionales se preparan para seguir la batalla contra el gobierno el día después de la marcha. La estrategia que tienen pensada y la expectativa para este martes.
Hace 13 horas
Informe lapidario: las universidades sufren el menor financiamiento en 20 años
El presupuesto universitario cayó 29% desde 2023 y alcanzó su nivel más bajo desde 2006, según un informe sobre financiamiento universitario.
Hace 13 horas
A casi dos años del RIGI: los sectores ganadores y las críticas de Kicillof
El esquema de beneficios para las grandes inversiones del gobierno de Javier Milei va a cumplir dos años y, si bien son proyectos a largo plazo, todavía no se ven reflejado en la economía.
Hace 13 horas
Marcha Federal Universitaria: los cortes en Buenos Aires, uno por uno
El acto central de la Marcha Federal Universitaria está previsto para las 17h en Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno.
Hace 14 horas
Ajustar sobre lo ajustado: Milei elimina casi $3 billones para que le cierren las cuentas
Para inicios del año, el gasto público proyectado para 2026 planteaba un ajuste para la mayoría de las áreas del Estado. Ahogado por su propia crisis y con una recaudación en picada, ahora el Gobierno sale a rebajar aún más la inversión pública en varios de los sectores más golpeados por la crisis económica.
Hace 14 horas
Tras la escandalosa reunión de Gabinete, Karina convocó a otro encuentro con Bullrich
El viernes fue un día tenso: Milei estaba sacado y hubo gritos y frases sobre el riesgo político de sostener a Manuel Adorni. Pese a la creciente confrontación, su hermana y el jefe de Gabinete se volverán a ver este martes con Bullrich, quien encabeza la resistencia del "Riesgo Adorni". Mientras, Macri mete presión desde afuera.
Hace 16 horas
Marcha Federal Universitaria en Argentina este martes: provincia por provincia
La protesta en todo el país buscará reeditar el impacto político que ya tuvieron las movilizaciones universitarias durante la gestión de Milei. El reclamo apunta al congelamiento presupuestario, la pérdida salarial y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Hace 17 horas
Consultoras estiman una inflación de abril menor a marzo aunque cercana al 3%
Tras el 2,5% en CABA, se espera el dato nacional. Las consultoras prevén que el índice de abril se ubique apenas debajo del 3%. Lejos de las promesas del gobierno de Milei para este momento de su administración.
Hace 18 horas
En CABA una familia necesitó más de $1,5 millones para no ser pobre
El último informe del instituto estadístico porteño mostró que la Canasta Básica Total para un hogar tipo aumentó $345 mil en un año. Los alimentos subieron por encima del promedio general y la línea de indigencia ya supera los $821 mil mensuales.