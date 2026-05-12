El Gobierno subasta un curioso terreno en la zona más cara de la Ciudad de Buenos Aires

El extraño terreno que subastará la Ciudad de Buenos Aires.

En pleno auge inmobiliario, el llamado “triángulo del lujo porteño” suma un nuevo capítulo con la próxima subasta de un terreno ferroviario que despierta mucha curiosidad. Ubicado en un corredor que integran avenida del Libertador, Bullrich y Las Cañitas, este lote se destaca por su forma poco convencional y su ubicación estratégica.

Lo que diferencia a este terreno de los tradicionales es su forma: no es una manzana ni esquina, sino una franja larga y angosta que corre paralela a las vías del tren San Martín, justo sobre avenida del Libertador y extendiéndose al lado de la avenida Bullrich. La gran incógnita es quién estaría interesado en comprar un lote tan particular y qué tipo de desarrollo podría plantearse allí.

Con una superficie de 3014,36 metros cuadrados, el terreno se encuentra en Libertador 3880, en la denominada “Zona de Vías Retiro-Palermo Línea San Martín”. Esta franja se extiende entre las calles Cerviño y el entorno del Campo Argentino de Polo, una zona que ya palpita con proyectos exclusivos.

La desafectación del uso ferroviario para este inmueble se oficializó en septiembre de 2025, en línea con la política del Gobierno de Javier Milei de desprenderse de propiedades estatales. Mediante una resolución, el Estado sacó el terreno de la órbita de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA), lo que habilita su venta futura.

Este terreno forma parte de un paquete de 10 propiedades estatales que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) decidió subastar recientemente. Los inmuebles están distribuidos en Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Misiones, provincia de Buenos Aires y La Pampa, y se espera recaudar al menos US$40 millones por todas las subastas, según fuentes oficiales.

Una ubicación privilegiada

Entre todas las propiedades, el terreno de Palermo destaca por su ubicación privilegiada dentro del boom inmobiliario que atraviesa la zona. A pocos metros se levanta L’Avenue Libertador, la primera torre en Buenos Aires diseñada por el estudio de la arquitecta Zaha Hadid y desarrollada por Portland. Este edificio de 38 pisos, con una estética futurista de curvas vidriadas, se asoma frente al Rosedal.

Además, en las inmediaciones avanzan otros proyectos de alta gama como Decó Polo, con interiores de Armani/Casa, y Nómada Palermo, un emprendimiento de usos mixtos valuado en US$75 millones, ubicado en Santa Fe y Bullrich.

Un punto clave en la consolidación del corredor de lujo fue la inversión de Eduardo Costantini, fundador de Consultatio. Primero adquirió un terreno de 3471,70 m² en Soldado de la Independencia al 600, en Las Cañitas, por US$21,2 millones. Luego, ganó la subasta del predio Portal Palermo, frente al Campo Argentino de Polo, por US$127 millones.

En ese lugar, Costantini planea un megaproyecto de más de US$350 millones que incluirá edificios residenciales, locales comerciales, espacios públicos y arte. Esta operación terminó de consolidar la idea de que el lujo en Buenos Aires ya no se expande hacia barrios nuevos, sino que se concentra en zonas con fuerte identidad urbana y escasez de terrenos disponibles.

En este contexto, la subasta del terreno ferroviario en Libertador 3880 genera expectativas y preguntas. Si bien su forma atípica puede parecer un desafío, su ubicación en el corazón del lujo porteño lo convierte en un activo con un potencial atractivo para inversores que buscan proyectos innovadores en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires.