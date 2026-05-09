Bullrich se quiere quedar con el sillón de Milei, Kicillof pisó fuerte en Córdoba, el Plan Máximo de Cristina y las medidas de Caputo para reelegir

“Yo a la ciudad no voy, se la queda Mauricio. Esa decisión ya está tomada”. La afirmación de la senadora no parece incluir al presidente Javier Milei en el posible acuerdo en el que el PRO acompañaría una candidatura presidencial de LLA y el oficialismo no pelearía la ciudad. “Yo estoy trabajando en la marca Patricia Bullrich. Luego se verá”. Como si fuera una presidenta o una candidata presidencial, Bullrich se reunió en Chile con el presidente José Antonio Kast y desde ahí lanzó estas afirmaciones en una charla telefónica con un allegado. Cerca de ella afirman que está lista para cualquier contienda. “Si a Milei le va bien irá de vice y si le va mal asumirá la responsabilidad de ir por la presidencia”.

Cuando al gobierno de De la Rúa le faltaba poco más de un mes para su caída, Bullrich se bajó de ese tren que aceleraba hacia el precipicio. Renunció el 14 de noviembre de 2001 mientras el entonces presidente estaba en Berlín. Se fue 36 días antes del final. Hoy parece estar preparando el terreno. El desafío a Manuel Adorni y con él al presidente tiene un primer objetivo: mantener su relación con la Mabeles del PRO. Pero también es un primer paso hacia una posible salida. Esta semana tuvo otro gesto de diferenciación. Asistió a la reunión de la Comisión de Medios de Comunicación del Senado convocada por su presidenta Carolina Moisés para escuchar los reclamos de los periodistas por la censura en la Casa Rosada y trabajar en una Ley de Salas de Periodistas.

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Internas para todos

Milei no quiere o no puede pelearse con Bullrich, pero el desafío de la senadora lo llenó de ira. Le dijeron que no saliera en La Nación con Luis Majul y Esteban Trebucq y lo hizo igual con una bronca indisimulable. Ya antes de esta pelea en el Gabinete se instaló la idea de que no se puede gobernar con la interna furiosa entre Karina Milei y Santiago Caputo. “El gobierno está parado, no hay gestión porque la pelea detiene todo”, cuenta un funcionario. Ahora la situación empeoró. Karina, que funge como presidenta, está peleada con Santiago Caputo, con Victoria Villarruel, con Bullrich y ahora se sumó otra pelea: con Guillermo Francos. “Lo vamos a echar de YPF, se pasó a la oposición”, afirman cerca de la hermana presidencial. La pregunta es de qué oposición hablan. ¿Ya hay funcionarios que se encolumnan con Bullrich? Cerca de la senadora dicen que si se va y arma bloque aparte se lleva al menos ocho senadores.

Pato rengo

Bullrich se reúne con empresarios, con legisladores, con dueños de medios y con periodistas que acompañaron a Macri, luego a Milei y ya empiezan a acercarse a la senadora. El problema es que si todos piensan que Milei no reelige, el presidente ya es un pato rengo. Falta demasiado tiempo para gobernar sin poder.

La temeraria afirmación presidencial “prefiero perder las elecciones que echar a Adorni” lanzada en la última reunión de Gabinete no parece una medida que ayude a recuperar poder porque muchos de quienes acompañan al presidente pueden preferir no perder e irse con alguien que priorice ganar.

El viernes circuló una encuesta de un consultor oficialista que lo da a Milei en 31 puntos, 20 menos que hace cuatro meses. El presidente ya no tiene quien lo defienda. El canal oficialista La Nación cerró abril con un promedio de rating de 0,8 y quedó en último lugar. El presidente está peleado con Paolo Rocca, con Héctor Magnetto, con Julio César Saguier y con unos cuantos popes empresarios más. Otros se llevan bien con el gobierno, pero ven que ya no puede conducir el barco.

El mayor problema de Milei es con el electorado. Según un informe de Martín Rozada de la Universidad Torcuato Di Tella, la pobreza subió 2,7 puntos en el segundo semestre de 2025 respecto al primer semestre utilizando la canasta de bienes 2017/18. Claramente, en el primer cuatrimestre de este año la situación empeoró. Hace seis meses que los salarios pierden con la inflación. “El deterioro social se aceleró. No es lo mismo lo que pasaba hace seis meses, lo que pasaba hace dos meses, el mes pasado o ahora. Se incrementaron los problemas de la gente, las vivencias de escasez, se incrementaron las visiones críticas”, relató a El Destape el sociólogo Pablo Semán. “Incluso en zonas del interior en las que Milei ganó con claridad aparecen reclamos muy fuertes que no estaban en el trabajo que hice hace un año”. Semán cuenta un caso que asegura es representativo. Se trata de un vendedor de 65 años rosarino que le dijo “Cayeron muchísimo las ventas. Yo solo estuve así en 2001 y en la pandemia. Pero en esa época los servicios eran más baratos”.

Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, narra situaciones trágicas fruto del avance de la pobreza en las barriadas. “La gente se endeudó con las billeteras virtuales para comprar comida. Como no pudieron pagar fueron a pedirle plata a los narcos. Ahora no les pueden pagar y la situación es dramática. Amenazan a las mujeres con matarle a los hijos si no pagan. Dos mujeres de Virrey del Pino se suicidaron por esa razón.” El ajuste mata.

El Plan de Caputo y Karina para reelegir

Luis Caputo afirma que él saldrá al rescate del gobierno. Según cuentan cerca del ministro, el presidente le dio una orden inesperada por ser Milei. “Hay que hacer todo lo necesario para reelegir”. El Super Riggi es un principio, pero afirman que habrá más. Se habla de una mega garantía para asegurar el repago de la deuda 2026/27. Si realmente fuera así lograría bajar el alto piso del riesgo país. También hablan del fin del cepo a las empresas y de un plan de créditos hipotecarios a muy baja tasa.

Otro que recibió una orden para reelegir es Diego Santilli. Karina ya no rechaza de plano negociar con los gobernadores y propone asegurarles que no les hará fuerza en sus territorios. A cambio pide que le voten la eliminación de las PASO. Los gobernadores piden plata y que los dejen reelegir. El gobierno puede dárselos. Si Santilli lo logra le complicará la vida a un peronismo en el que asoman varios candidatos.

Los peronismos

El peronismo se ve en el poder en 2027. El mismo consultor que le dio 31 puntos a Milei asegura que los desencantados del presidente se van con Kicillof. El gobernador bonaerense comenzó el gran desafío de conquistar el centro del país. El viernes fue a Córdoba. “Tuvimos una gran recepción del pueblo cordobés, realmente increíble e inesperado tanto afecto” contó a El Destape un funcionario bonaerense que lo acompañó. “Eso ratifica que Córdoba no es una provincia gorila. Ya lo sabíamos porque el peronismo con características cordobesas gobierna hace muchísimos años, pero el tratamiento que le dio el pueblo cordobés a Axel nos confirma que el problema nunca fue Córdoba, sino que el peronismo porteño y amba céntrico no supo interpretar la idiosincrasia ni las necesidades del peronismo cordobés y de los cordobeses”.

Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz tejen un armado alternativo al de Kicillof. Se lanzaron en Parque Norte y antes del mundial recorrerán el litoral y Santa Fe. Más tarde irán al sur del país. Creen que al gobernador bonaerense le costará hacer pie en el interior. Aseguran que la gente ya no quiere recetas inflacionarias y que el peronismo no puede ser el cuco de los mercados. Cristina observa y piensa que si ese armado le quita a Kicillof por derecha tal vez con un candidato suyo de izquierda termine ganando las PASO. No hay que descartar que sea Máximo Kirchner.

Oscurantismo libertario

El problema del gobierno no es sólo su gestión económica. En la Facultad de Ciencias Naturales de la UBA renunciaron 438 docentes desde fines de 2023, uno cada dos días. En Ingeniería se fueron 342, en Agronomía más de 100. Más de 10.000 docentes han renunciado a sus puestos en universidades nacionales desde que Milei llegó al poder. La bestial poda del salario que ya alcanza el 32% está vaciando las universidades públicas. El Fondo Nacional para la Educación Técnica sufrió un recorte del 93%. En Argentina hay 1700 escuelas técnicas. Todas en peligro de desaparecer. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación perdió 4248 empleos. El Conicet perdió 1513, el Inti, 734, el Inta, 436. No se trata sólo de un modelo neoliberal, estamos viviendo un periodo de oscurantismo que degrada la ciencia, la educación y la cultura y al hacerlo nos degrada a todos. La reelección de Milei sería una tragedia. Los casi 20 meses restantes, una agonía.