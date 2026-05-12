Marcha Federal Universitaria: miles de entrerrianos salieron a defender la educación superior

Miles de estudiantes, docentes, no docentes y vecinos autoconvocados se manifestaron este martes en Entre Ríos, en el marco de la Marcha Federal Universitaria. En la provincia, una multitudinaria movilización llegó hasta Casa de Gobierno en Paraná, junto a réplicas que hicieron lo propio en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

En la capital, una extensa columna aglutinó a directivos, decanos, profesores y militantes de agrupaciones estudiantiles de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). A ellos se le sumaron, aunque no estén directamente afectados pero como una marcada expresión de solidaridad, integrantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Si bien éstos últimos son sostenidos con fondos de la Administración provincial, también se movilizaron con algunos reclamos propios -como la posibilidad de tener para algunas carreras un edificio propio- y para manifestar que la motosierra del gobierno de Javier Milei los afecta a todos por igual.

La postal se replicó en varias localidades, donde la comunidad salió a las calles a pedir que se tome nota de lo que pasa, que prime de una vez por todas la cordura y que se acate con la Ley de Financiamiento aprobada y ratificada en el Congreso.

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En las marchas de este martes se leyeron carteles con consignas diversas, que iban desde pedidos directos de más fondos para las universidades hasta alusiones al escándalo alrededor del patrimonio del jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni. "Universidad Pública para una Argentina soberana", " "Que el privilegio no nuble la empatía", "Odian la educación porque hace que el pueblo piense", "Sin educación pública el futuro es de unos pocos" y "¿Si en vez de recortar presupuesto educativo recortamos cascadas?". Las movilizaciones contaron con un nutrido grupo de jubilados, muchos de ellos egresados profesionales y primera generación de universitarios en su familia, que mientras libran su propia lucha por la pulverización de haberes, se sintieron interpelados por la convocatoria. También se vio a legisladores, algunos de los cuales si bien adhieren en términos generales a la idea del superávit fiscal, dejaron en claro que no se puede lograr a cualquier costo.

En la previa, decanos de las facultades de la UNER realizaron una conferencia de prensa para convocar a la Marcha Federal y alertar sobre el durísimo impacto del programa de ajuste de la gestión libertaria en la educación superior. "Pedimos que se cumpla con la Ley de Financiamiento para que se actualicen los salarios de docentes y no docentes, que aumenten los precios de las becas y que lleguen más recursos para gastos de funcionamiento", explicó Aixa Boeykens, actualmente al frente de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU).

En la principal casa de estudios de Entre Ríos el golpe consecuencia del modelo de Milei ha sido durísimo. Alrededor del 5% del personal ya se ido debido a que no considera sus ingresos suficientes, mientras que una enorme cantidad de docentes han tenido que recurrir al pluriempleo para llegar a fin de mes. Con un poder adquisitivo que se ha derrumbado en un 50%, algunos han admitido que manejar un auto como Uber para recomponerse ha tenido que ser la opción elegida. La coyuntura impacta en las nueve unidades académicas distribuidas en seis ciudades -Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Oro Verde y Villaguay- y en siete mil estudiantes que también son afectados de diversos modos: por un lado padecen las consecuencias de lo que sucede en sus facultades, sumado a las dificultades crecientes para sostener estudios en un contexto económico cada vez más crítico.

“Los sueldos ya han sido talados a la mitad y eso impacta muy fuerte, especialmente en quienes no tienen dedicación exclusiva. Más allá de la vocación, termina siendo no conveniente trabajar cuando invertís para eso más de lo que ganás", indicó Germán Orsini, secretario General de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (Agdu), en contacto con Radio UNER. Y agregó: "Este mismo ataque se vivió con Mauricio Macri, no con semejante magnitud, pero ya la padecimos. En aquel momento al menos había mecanismos institucionales, que este gobierno directamente no respeta. No hay paritarias, los incrementos son unilaterales y a la vez agreden y ofenden constantemente. Por eso creemos que está en riesgo no sólo la universidad pública, gratuita y laica, sino que además la democracia, porque no se respeta la ley".

El salvaje ajuste que padece la educación superior es parte de un plan sistemático de desguace del sistema de conocimiento, ciencia y tecnología, que tiene su correlato en el vaciamiento que sufren las estaciones locales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial -INTI- y la sede del Conicet, donde los investigadores ven sus proyectos paralizados por falta de dinero.