Caputo tiene que decidir: obedece a Milei o activa la economía

El equipo económico enfrenta este miércoles un vencimiento de 11,2 billones de pesos de la deuda del Tesoro y el mercado se divide sobre la decisión que tomará el ministro Luis Caputo, entre seguir la orden del presidente Javier Milei de secar de pesos al sistema como única política antiinflacionaria o dejar en la calle la emisión que hizo el Banco Central para comprar dólares y favorecer una recuperación del nivel de actividad, a costa de consolidar un piso de inflación en torno a 2,5% mensual.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Milei, en tanto, no hizo este martes ningún comentario en las redes sociales sobre la marcha del programa económico cuando el Riesgo País volvió a subir arriba de los 500 puntos por la caída generalizada de los títulos públicos y el índice Merval de las principales acciones de la bolsa porteña retrocedió 1,1% en dólares y 1,4% en pesos.

El dólar cayó otro 0,5% en el mercado mayorista a 1.384 pesos y acumula un retroceso nominal de 5% en el año y real de casi 8% impulsado por la oferta de divisas del endeudamiento del sector privado y de las provincias que este año en conjunto aportaron más de cinco mil millones de dólares.

El sector privado se endeudó en los mercados financieros por casi 18 mil millones de dólares desde la llegada de Milei y Caputo al Gobierno y un informe de Fitch estima que la emisión provincial en 2025 y 2026 representará más del 55% de la acumulación neta de reservas proyectada de Argentina para finales de 2026.

El BCRA emitió este mes 500.000 millones de pesos para la compra de divisas que fue reaborbiendo con operaciones de REPO a una tasa de 20%, el piso del corredor de tasas que obligó a establecer el Fondo Monetario Internacional, en lo que fue el regreso de los pasivos remunerados del Banco Central, una clásica política de administración de la liquidez del sistema que demonizó Milei.

El FMI mantiene todavía sin poner fecha para tratar la segunda revisión del acuerdo que debería habilitar el desembolso de 1.000 millones de dólares, lo que intensifica la sospechas de que está esperando medidas adicionales del Gobierno además de establecer ese corredor de tasas y ejecutar el nuevo ajuste de gasto por 3 billones de pesos.

La liquidez y la tasa, que llegó a operar en Cauciones a un día en 19,5%, le otorgan a Economía un mayor margen para sostener la estrategia de refinanciar los vencimientos a mayor plazo. En la licitación, ofreció una Lecap (tasa fija) a cinco meses, dos Boncer actualizados por inflación a 13 y 17 meses, una Lelink (actualiza por dólar oficial) a cinco meses y dos bonos duales CER/TAMAR (rinde la mejor opción entre la inflación y la tasa de interés de los plazos fijos mayoristas), uno nuevo a 26 meses y la reapertura a 38 meses.

“Con tasas overnight estabilizadas cerca del 20% TNA y curvas en pesos todavía muy firmes, el escenario base continúa siendo el de un rollover elevado, probablemente cercano al 100%. Sin embargo, el foco volverá a estar puesto en la composición del menú y en la capacidad del Gobierno de continuar desplazando vencimientos más allá del actual mandato presidencial”, evaluó un informe del banco de inversión CMF.

“El Tesoro probablemente mantenga la lógica de las últimas licitaciones, incentivando la extensión de plazos mediante instrumentos indexados y convalidando cierto premio en los duales CER/TAMAR para sostener la demanda en el tramo largo”, agregó.

En la definición del monto total que tomará el Tesoro, por encima o por debajo de la renovación del vencimiento de 11,2 billones de pesos, y el premio que acepte pagar en tasa de interés determinará si la economía sigue por la senda de la recesión con desplome del consumo masivo como pide el presidente Javier Milei o se impone el criterio de facilitar una reactivación que mejore la recaudación impositiva.

Milei, hace un mes en la Argentina Week en Nueva York, le advirtió al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que debe esterilizar la emisión por la compra de reservas para que no genere inflación. “Te van a salir los dólares por las orejas. Que no se vaya a la inflación, por favor. O sea, cuidado cómo los comprás. Ya saben que si fuera por mí....”, dijo dando a entender que no impulsa la acumulación de reservas internacionales.

El problema del Gobierno es que esas decisiones como única política para contener la aceleración de la inflación no sólo no dio resultado sino que está generando un desplome de la recaudación impositiva que obligó esta semana a realizar un recorte del gasto público de unos 3 billones de pesos que se espera provoque una contracción de la actividad con un nuevo impacto negativo sobre el cobro de impuestos.

Este jueves se conocerá la inflación de abril, que según la estimación de consultoras privadas se ubicará entre un piso de 2,4% y un techo de 2,8%, favorecida por el congelamiento del precio de los combustibles que se mantuvo a lo largo de todo el mes.

La inflación subyacente, un término que empezó a acuñar el oficialismo libertario para medir el costo de vida sin considerar los precios que suben por encima de la media, como el transporte, la carne o los combustibles, se mantuvo los últimos meses en un promedio de 2,5%.

Cualquier intento de impulsar el nivel de actividad tiene que aceptar ese piso de inflación, que el presidente Milei se resiste a convalidar por considerar que se trata de un contrato central con su electorado.