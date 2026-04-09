El francés salió a defender el nuevo reglamento.

La nueva era de la Fórmula 1 no ha sido muy bien recibida, a tal punto de que se critica al reglamento tanto desde el interior de la competencia como del exterior, con un público generalmente descontento con las regulaciones actuales. El hecho de que Mercedes domine la competencia con una unidad de potencia que es tildada de ilegal por la relación de compresión tampoco ayuda, sobre todo si se considera que la escudería alemana ha dominado las primeras fechas por un alto margen.

En este contexto, es evidente la mejora de rendimiento que ha tenido Alpine con la incorporación de Mercedes como proveedor de los motores, a tal punto que el equipo galo está quinto en la tabla de constructores. Dentro de la sede de Enstone, el piloto que mejor salió parado con el cambio del reglamento técnico ha sido Pierre Gasly, que suma 14 puntos en el campeonato y está en la octava posición.

Justamente sobre el debate que hay en torno a la nueva normativa habló el piloto francés, quien se mostró en desacuerdo con las críticas que ha recibido la F1 por el rumbo que han tomado las primeras tres fechas. Tal es así que el piloto galo considera que se está restando mérito al trabajo de los pilotos al considerar que la competencia se ha hecho más sencilla con la batería y la disminución de la velocidad en ciertos sectores.

“Sinceramente, creo que hay demasiada negatividad en torno a esto y no me gusta. De verdad creo que seguimos restando demasiado mérito a los pilotos”, afirmó el piloto de Alpine en declaraciones rescatadas por Motorsport. A pesar de su análisis, Gasly se mantuvo de acuerdo con algunos de sus pares al remarcar que hay aspectos por mejorar en la F1 2026, en especial en lo relacionado con la gestión de la batería.

“Estoy de acuerdo con lo que otros opinan sobre la gestión de la batería. Creo que todos estamos de acuerdo. Todos vemos lo mismo. Todos hablamos el mismo idioma. Todos queremos que el deporte sea lo mejor posible”, agregó. En este sentido, Pierre recalcó que es cuestión de aprovechar este tiempo de parate para realizar una revisión y se mostró confiado en que los directivos harán lo necesario para que la competencia vuelva a estar a la altura de su nombre.

Gasly suma 14 puntos en el campeonato.

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