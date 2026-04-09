¿Habrá temporada 2 de la serie "The Madison" en Paramount? Todo lo que se sabe hasta ahora

"The Madison", serie disponible en Paramount+.

La serie The Madison se convierte en uno de los estrenos más comentados del año dentro de Paramount+, gracias a su mezcla de drama familiar y estética neo-western. Creada por Taylor Sheridan, la historia sigue a los Clyburn, una familia adinerada de Nueva York que decide mudarse al valle del río Madison, en Montana, tras atravesar una tragedia que cambia sus vidas para siempre. En ese entorno rural, alejado del lujo y la rutina urbana, los personajes intentan reconstruirse emocionalmente mientras enfrentan tensiones internas, duelos no resueltos y nuevos vínculos.

¿Habrá segunda temporada de "The Madison"?

El éxito de la primera temporada fue inmediato. Con apenas seis episodios, la ficción se convirtió en uno de los debuts más vistos de la carrera de Sheridan, lo que llevó a que Paramount+ confirmara de forma rápida una continuación. Sin embargo, la temporada 2 no solo estaba asegurada, sino que ya había sido filmada incluso antes del estreno de la primera entrega.

Por ahora, no hay una fecha oficial de estreno para los nuevos episodios, aunque todo indica que llegarán entre fines de 2026 y 2027. La historia continuará explorando las consecuencias de los eventos iniciales y profundizará en los conflictos familiares que quedaron abiertos, con la promesa de responder varias incógnitas planteadas en el final de la primera temporada.

Michelle Pfeiffer protagoniza "The Madison".

"The Madison" y su estética del oeste estadounidense

En cuanto a la producción, The Madison cuenta con un elenco de alto perfil encabezado por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell, acompañados por Beau Garrett, Patrick J. Adams, Elle Chapman y Matthew Fox, entre otros. El rodaje se llevó a cabo principalmente en Montana, aunque también incluyó locaciones en Texas para recrear escenas urbanas.

La serie apuesta por un tono introspectivo y emocional, centrado en el dolor, la pérdida y la resiliencia. A diferencia de otras ficciones del mismo creador, como Yellowstone, aquí el foco está menos en el conflicto externo y más en las relaciones humanas. La muerte de figuras clave dentro de la familia actúa como motor narrativo, obligando a cada integrante a redefinir su lugar en el mundo. En ese sentido, el paisaje de Montana funciona como un personaje más: un espacio hostil pero también sanador, donde los protagonistas intentan encontrar sentido en medio del caos.

Con una narrativa íntima, un elenco sólido y la marca autoral de Sheridan, The Madison se perfila como una gran apuesta dramática que sale bien, de Paramount+ para los próximos años.