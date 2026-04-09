Por qué Almendra le tiene que pagar a Boca una cifra millonaria en dólares

El volante tiene 10 días para cancelar la deuda millonaria que tiene con el club.

Son varios los casos en donde la justicia interviene y obliga a los clubes a cancelar las deudas que mantienen con los jugadores. Sin embargo, en esta oportunidad, se trata de una situación poco común en el fútbol argentino. Esto es producto de que Agustín Almendra tendrá que buscar la manera de abonar un importante saldo en dólares que Boca viene reclamando desde hace un largo tiempo.

La sentencia fue dictada en noviembre del 2025 por el Juzgado Civil N.° 71, que había fallado a favor de la institución deportiva, mientras que hace unas horas se conoció un segundo fallo después de que se expidiera el tribunal de segunda instancia que le ordenó al jugador realizar un pago de 769 mil dólares. “Dentro de los diez días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de ejecución”, expresa una parte del documento.

Se trata de un monto que es producto de un préstamo que Agustín Almendra solicitó en 2019 cuando era integrante del plantel de Boca. El motivo de esta transferencia fue para que el jugador pudiera acceder a una vivienda propia con el fin de mejorarle la calidad de vida a los integrantes de su familia. Por otro lado, se acordó que dicho valor se iba a descontar de una futura renovación de contrato o en caso de que se produzca una venta al exterior en caso de que haya una oferta formal.

Sin embargo, el paso del tiempo expone que el monto original se fue agrandando. Si se suman los intereses correspondientes y los costos judiciales, se estima que el jugador deberá darle al club una cifra que ronda los 1.2 millones de dólares. Para tomar dimensión del dinero que significa, Racing lo vendió al volante al Necaxa de México en enero por un valor que osciló los casi 215 millones de la divisa extranjera.

Por otro lado, y como se mencionó anteriormente, el fallo de la Cámara de Apelaciones le puso a Agustín Almendra un plazo de 10 días para entregar el dinero que le corresponderá a Boca. Caso contrario, la institución podría llegar a avanzar con una serie de embargos con el fin de dar por cancelada la deuda que existe entre las partes. Sin duda, un tiempo bastante acotado para cancelar un monto que suele estar más vinculado a las transferencias de jugadores que al salario que perciben.

Por qué Almendra se fue de Boca

Hay que recordar que Agustín Almendra era una de las promesas que Boca había sacado de sus divisiones inferiores. Las expectativas eran enormes por lo que podría llegar a entregar en el campo de juego. Sin embargo, un conflicto con Sebastián Battaglia, que en febrero del 2022 se desempeñaba como entrenador del plantel, dio lugar a que lo separen del plantel y decidan que se marche de la institución. El Consejo de Fútbol determinó que pase entrenando en soledad hasta junio del 2023, que era la finalización de su contrato.

“"Como jugador ganaste todo, pero como entrenador sos un desastre. Lo voy a decir porque no tengo ningún problema. Me dijo esa parte y hay otra parte, donde me dice: 'Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo'. Menos mal, solamente ganaste cuatro, ja...", expresó el exentrenador del Xeneize en charla con ESPN. Aquellas palabras provocaron que desde el club decidieran que el jugador no tenga más minutos en cancha porque se trataba de una enorme falta de respeto hacia el encargado de guiar al plantel. Algo que no se puede permitir si se pretende alcanzar la paz dentro del vestuario.