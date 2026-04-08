Independiente Riv. (M) vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

El juego entre Independiente Riv. (M) y Argentinos Juniors se disputará el próximo sábado 11 de abril por la fecha 14 del Apertura, a partir de las 15:30 (hora Argentina) en el estadio Bautista Gargantini.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Argentinos Juniors

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

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Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) ganó por 2-0 el juego pasado ante Tigre. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Argentinos Juniors derrotó 3-2 a Banfield. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 empate. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 4 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Independiente Riv. (M) lo ganó por 2 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Darío Herrera.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Argentinos Juniors: 11 de abril - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Banfield: 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Gimnasia (Mendoza): 26 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): 11 de abril - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atlético Tucumán: 18 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Huracán: 27 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Horario Independiente Riv. (M) y Argentinos Juniors, según país