PBA criticó la ley de Salud Mental de Milei: “La internación crónica nunca es el camino”

Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicara por redes sociales que "en los próximos días" enviarán al Congreso una nueva Ley de Salud Mental, desde el gobierno bonaerense salieron al cruce con una de las polémicas medidas que propone volver a las “internaciones crónicas”.

Al respecto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, explicó en redes sociales que “la internación crónica nunca es el camino; es encerrar para no dar salud”. Para el funcionario, la Ley actual “permite que sea el equipo de salud quien define la internación por motivos de salud mental sin intervención judicial previa”.

“Este modelo manicomial es malo sanitariamente, humanamente denigrante y además, condena a los más pobres a vivir encerrados por la falta de inversión para darles el alta. Estamos retrocediendo”, cerró.

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Cuáles son las modificaciones que el Gobierno quiere introducir en la Ley de Salud Mental

Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, revelaron que el proyecto a presentar en abril contempla una actualización de la Ley de Salud Mental, con intención de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”, según señalaron a la agencia Noticias Argentinas.

En la administración libertaria aseguran que el término “padecimiento mental” es “ambiguo” y “demasiado amplio”, lo que complicaría los diagnósticos y demoras en la intervención. “El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde la cartera.

Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con intención de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”. Sin embargo, aclaran que la internación continuará siendo un “recurso excepcional”, pero “necesario”, y remarcan que los psiquiatras podrá indicar una “internación involuntaria”, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario.

“Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, sostuvieron.

En otro pasaje del proyecto, propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, en detrimento a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas.

Además, se propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR.