Lo confirmó ARCA: a partir de esta fecha aumenta el Monotributo

Cuándo será el próximo aumento del Monotributo.

Cada cierto tiempo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) actualiza los valores del Monotributo, tanto el pago de las cuotas mensuales cómo los topes de facturación que definen cada categoría. En ese sentido, la entidad confirmó cuándo será el nuevo aumento.

La última vez que la ex AFIP modificó los números del régimen fue en marzo de 2026 y lo hizo en base a la suba del Índice de Precios al Consumidor de los últimos seis meses. En esa línea, el valor subió un 14,29 por ciento lo cual se aplica sobre los parámetros de categorización como ingresos brutos, alquileres devengados, energía eléctrica consumida, entre otros.

Cuándo vuelve a aumentar el Monotributo

ARCA definió un esquema de actualizaciones semestrales con el objetivo de que los pequeños comerciantes y prestadores de servicios no queden excluidos del régimen de forma prematura debido los efectos de la inflación en los ingresos.

En ese sentido, el próximo incremento en las escalas y cuotas del Monotributo está previsto para septiembre de 2026 y se hará en base a las subas que se den entre marzo y agosto.

Cuáles son las escalas actuales del Monotributo

Los contribuyentes que se encuentran en la categoría A, la más baja del sistema, ahora cuentan con un tope de ingresos brutos anuales de hasta 10.277.988,13 pesos. Por su parte, en el extremo opuesto, quienes integran la categoría K pueden facturar hasta un máximo de 108.357.084,05 pesos anuales para permanecer dentro del régimen.

Desde marzo, los pagos mensuales tienen el siguiente valor:

Categoría A: $42.386,74 (servicios y venta de bienes).

Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes).

Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes.

Categoría D: $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes.

Categoría E: $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para bienes.

Categoría F: $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para bienes.

Categoría G: $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para bienes.

Categoría H: $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes.

Categoría I: $824.802,26 para servicios y $406.512,05 para bienes.

Categoría J: $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para bienes.

Categoría K: $1.381.687,90 para servicios.y $600.879,51 para bienes.

El próximo aumento del Monotributo será en septiembre.

En tanto los topes de facturación anuales tienen estos límites: