Monotributo Unificado de ARCA: a partir de abril estos contribuyentes podrán adherirse

Estos contribuyentes podrán adherir al Monotributo Unificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció la incorporación de la provincia de Salta al régimen de Monotributo Unificado. Esto permitirá integrar en una única operación el pago del impuesto nacional y del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos.

Esta medida de la ex AFIP comenzará a tener vigencia a partir del 1 de abril del 2026 y permitirá reducir la carga administrativa de miles de contribuyentes que, hasta el momento, debían realizar presentaciones y pagos por separado.

Desde la entidad recalcaron que la integración del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en una cuota mensual fija no solo agiliza el cumplimiento fiscal, sino que también elimina la retención y percepción bancaria.

Es así que desde abril los trabajadores independientes y pequeños comercios de la ciudad de Salta podrán cancelar el componente nacional, el impuesto provincial y la tasa local en una boleta de pago única a través de una plataforma integrada.

Además, de esta manera habrá una sola fecha en el calendario para estar al día con todas las obligaciones fiscales ya que el sistema integra las bases de datos de la nación, la provincia y el municipio capitalino.

Está diseñado especialmente para pequeños contribuyentes, profesionales y emprendedores locales y todo el proceso se centraliza en el portal de ARCA, facilitando el control desde cualquier dispositivo.

Este sistema permite abonar en un solo pago:

El impuesto integrado

Los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y, de corresponder, al Sistema Nacional del Seguro de Salud

El impuesto sobre los Ingresos Brutos del Régimen Simplificado Provincial

La contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, siempre que el municipio o comuna haya celebrado con la Provincia un convenio de colaboración para la recaudación de dicho tributo.

Este sistema ya está disponible en otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Río Negro, la Provincia de Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Catamarca y Tierra del Fuego.

Cómo dar de alta el Monotributo Unificado

Desde ARCA marcaron que quienes ya se encontraban inscriptos en el monotributo y en el régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos al momento de entrada en vigencia del régimen en su jurisdicción, fueron dados de alta de oficio en el monotributo unificado.

El resto de contribuyentes de las provincias (excepto Buenos Aires) que quieran unificar el pago del monotributo, ingresos brutos y el impuesto municipal y/o comunal que corresponda, deberán realizar una única inscripción desde el portal Monotributo.