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ARCA: estas son las obras sociales para los Monotributistas a partir de abril

La ex AFIP renovó el listado de las obras sociales por las que pueden optar quienes estén adheridos al Régimen Simplificado.  

30 de marzo, 2026 | 04.15

La cobertura médica es uno de los beneficios del régimen del Monotributo, junto con los aportes previsionales y la justificación de fondos. En ese sentido, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó cuáles son las obras sociales disponibles en este sector a partir de abril de 2026. 

Cabe señalar que la afiliación a las obras sociales no es automática, sino que cada contribuyente debe realizar el trámite correspondiente ante la obra social elegida. 

A finales de 2024, la ex AFIP creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) y solo pueden recibir monotributistas aquellas obras sociales que estén inscriptas.

Las obras sociales disponibles para monotributistas a partir de abril

  • OSSACRA: Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.
  • OSPROTURA: Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.
  • OSTCARA: Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.
  • OSAMOC: Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.
  • OSTAXBA: Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • OSPM: Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.
  • OSPYSA: Obra Social de la Prevención y la Salud.
  • OSBLYCA: Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.

MÁS INFO

  • OSOC: Obra Social de Operadores Cinematográficos.
  • OSCAMGLYP: Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.
  • OSPEDICI: Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.
  • OSPIFSE: Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.
  • OSMTT: Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.
  • OSDEM: Obra Social de Músicos.
  • OSOCNA: Obra Social de Comisarios Navales.
  • OSTPBA: Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.
  • OSPREN: Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.
  • OSEPC: Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.
  • OSAPM: Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.
  • OSVVRA: Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).
  • OSPIV: Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.
  • OSTP: Obra Social de los Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
  • OSPETAX: Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.

MÁS INFO

  • OSVARA: Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.
  • OSCRAIA: Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.
  • OSOESTYLARA: Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.
  • OSFYB: Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.
  • SERVESALUD: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.
  • OSDIC: Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.
  • OSIM: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.
  • OSDEPYM: Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.
  • OSMITA: Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.
  • ASSPE: Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil.
  • OSDO: Obra Social de Dirección OSDO.
  • OSDAAP: Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.

MÁS INFO

  • UNIMEDICA: Mutual Médica Concordia.
  • AMPES: Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria.
  • METCBA: MET-Córdoba S.A.
  • AMCI: Asociación Mutual del Control Integral.
  • ARPSALUD: Administración Recursos para Salud S.A.
  • AMSTERDAM: Amsterdam Salud S.A.
  • Obra Social de Serenos de Buques.
  • Obra Social del Personal de la Actividad del Turf.
  • Obra Social de Vareadores.

Sólo aceptan monotributistas las Obras Sociales inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud.

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