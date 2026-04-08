Le hizo un gol a la Selección Argentina, jugó un Mundial y terminó preso.

Un exjugador de Ecuador sorprendió al ambiente del fútbol y terminó preso en su país, luego de haberle marcado un gol muy recordado a la Selección Argentina de José Pekerman. Nada menos que Christian Lara fue arrestado por la Policía en medio de un intento de robo a un comercio electrónico en el sur de Quito, la capital de la mencionada nación.

El exdelantero de 45 años tuvo una extensa trayectoria en la Primera división durante 27 temporadas, ya que debutó allá por 1998 y se retiró recién a los 44 de edad en el 2025. Si bien jugó en diferentes clubes nacionales (entre ellos los gigantes Barcelona y Liga de Quito), también pasó por Qatar, Colombia y México. Ahora, ya fuera de las canchas, fue noticia por una situación social y extradeportiva.

Lara, que le hizo un gol a la Selección Argentina con Ecuador, está en la cárcel

Según precisó el jefe del Distrito Eloy Alfaro, Pablo Lastra, el operativo realizado en el sector de La Villaflora, al sur de Quito, terminó con cuatro detenidos, entre ellos quien brilló como extremo en su país. La investigación continúa como consecuencia de un intento de robo a un local electrónico de dicha zona.

De acuerdo con la información del medio El Comercio, el procedimiento policial posibilitó la recuperación de varios objetos electrónicos que se hallaban en poder de los sospechosos. Las autoridades detallaron que el ex jugador, identificado como Cristian L., de 45 años, no registra antecedentes penales. Lastra agregó que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de definir el grado de presunción y la implicación de cada uno de los involucrados.

Si bien estuvieron a punto de llevarse mercadería valorada en 9.000 dólares, al llegar la Policía tres personas lograron huir por la parte posterior del establecimiento con la ayuda de un vehículo negro que los esperaba a pocos metros. “Se está realizando todo este tipo de trabajo profesional para determinar qué grado de complicidad tiene cada uno de ellos y qué grado de intervención realizaron en este local comercial”, precisó Lastra.

Lara le hizo un gol a la Selección Argentina, jugó un Mundial y terminó preso.

Los problemas judiciales de Lara desde 2014

Según archivos del Consejo de la Judicatura, el "Diablito" ha enfrentado 15 demandas relacionadas con cobros de letras de cambio, pagarés y hasta un proceso por estafa. Estas acciones judiciales derivaron de inconvenientes en el pago de diversas deudas, con montos que oscilaron entre 6.000 y más de 100.000 dólares. Algunos procesos fueron archivados, como una querella por hurto en febrero de 2026 y otro caso de 2024, donde un amigo lo demandó tras entregarle 5.000 dólares para formar una escuela de fútbol que nunca se concretó, detalló el periódico ecuatoriano Extra.

En uno de los procesos más notorios, el exfutbolista fue demandado por intentar vender un vehículo alquilado, lo que generó un juicio por estafa. El denunciante había pagado 14.000 dólares por el automóvil, pero el propietario original logró recuperarlo. Finalmente, en 2023, la Justicia ratificó la inocencia de Lara en ese caso, aunque en esta ocasión seguirán investigando.

El gol de Lara a Argentina

El 4 de junio de 2005, la "Albiceleste" de Pekerman se presentó en el estadio Olímpico Atahualpa, en los 2850 metros de altura de Quito para las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Alemania 2006. En ese momento, Lara anotó un golazo para abrir el marcador ante Leonardo Franco. Luego, Agustín Delgado sentenció el 2-0 sobre la hora para el cotejo entre dos combinados que terminaron clasificándose a la Copa del Mundo.