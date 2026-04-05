Se aleja de la Fórmula 1: Max Verstappen confirmó su participación en otra competencia

Verstappen podría retirarse a fin de año.

La Fórmula 1 tuvo un renacimiento en 2021 de la mano de Max Verstappen y la inolvidable rivalidad que mantuvo con Lewis Hamilton, a quien le negó su octavo título con una fantástica definición en la última fecha de aquella temporada. De hecho, fue un año en el que varios se sumaron a las transmisiones de la máxima categoría siguiendo al piloto de Red Bull, que dominó el certamen por otras tres ediciones desde entonces.

Sin embargo, el cambio de la normativa técnica ha llevado no solo al descontento del público, sino también al del piloto neerlandés, que en reiteradas oportunidades se manifestó en contra de este nuevo reglamento. Tal es así que, tras un complicado inicio de temporada para su equipo, Verstappen ha catalogado a la F1 como la “Fórmula E con esteroides” e incluso hizo comparaciones con el Mario Kart, aunque la alerta es que cada vez parece más decidido a marcharse.

Ya en la previa al GP de Japón, el tetracampeón del mundo participó de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS2) con su Mercedes, carrera que ganó inicialmente hasta que fue descalificado por un error de la escudería. Ahora, con la cancelación de los GPs de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Irán, Max ha confirmado que volverá a la pista alemana para participar de la clasificación de las 24 horas de Nurburgring.

A través de un comunicado de su propio equipo, se dio a conocer los planes del neerlandés, que hace unos días hizo unas prácticas en Nordschleife. “Max regresará pronto a Nordschleife para las clasificatorias de las 24 horas de Nürburgring, junto al austríaco Lucas Auer y el equipo Verstappen Racing Mercedes-AMG”, informaron desde la escudería, aunque lo llamativo es que la fecha de la carrera de resistencia coincide con el regreso de la máxima categoría.

Y es que las 24 horas de Nurburgring están programadas para el fin de semana del 14 al 17 de mayo, justo entre las citas en Miami y Canadá, algo que sin duda pone en alerta a los directivos de la F1, que no quieren perder a uno de sus pilotos estrellas. Cabe mencionar que Verstappen ya advirtió que podría retirarse a fin de año al no estar disfrutando esta nueva reglamentación, además de que posiblemente sea la última temporada de Fernando Alonso, por lo que la F1 se encuentra en riesgo de perder a dos pilotos claves del certamen.

Verstappen corrió este martes en Nürburgring-Nordschleife.

¿Qué dijo Verstappen sobre su futuro en la F1?

Luego de su octavo lugar en el GP de Japón, Max Verstappen advirtió que intenta acomodarse a esta nueva era, pero no se está divirtiendo en la F1, lo que sería su principal motivo para marcharse a fin de año. “Estoy comprometido al 100% y lo intento seguir dando. Pero no es algo sano en este momento porque no lo estoy disfrutando”, afirmó el neerlandés, que considera que no vale la pena pasar tiempo lejos de sus amigos y familia si no disfruta del deporte que ama.