Franco Colapinto salió 16° en el GP de Japón: ganó Antonelli y así quedaron las posiciones

Colapinto no sumó puntos en Suzuka este domingo.

Tras haber conseguido su primera victoria en la Fórmula 1 en el GP de China, Andrea Kimi Antonelli volvió a demostrar su talento este fin de semana en el Circuito de Suzuka, donde se mostró superior a su compañero en todo momento. De hecho, George Russell reportó inconvenientes con la puesta a punto de su Mercedes e hizo cambios en la configuración, pero eso no le fue suficiente para pelearle la pole a su coequipero, que fue el más rápido este sábado en la clasificación.

Por consiguiente, el piloto italiano salía delante de todos en la largada del Gran Premio de Japón, pero tuvo una lenta largada en la que fue superado por cinco monoplazas, entre los que Oscar Piastri salió mejor parado al ponerse primero. También Russell tuvo una salida complicada, perdiendo dos posiciones y cayendo al cuarto lugar, mientras que en la parte trasera Franco Colapinto ganaba un puesto y se ponía 14°.

Si bien Antonelli llegó a recuperar posiciones en las primeras vueltas, a tal punto de que estaba cuarto para el undécimo giro, una victoria parecía lejana con Piastri adelante, donde había logrado mantener a raya a Russell. Sin embargo, hubo un punto de inflexión en la vuelta 22, cuando Oliver Bearman tuvo un fuerte accidente tras esquivar al piloto argentino, que venía más lento por la recarga de la batería del A526.

Dado que McLaren ya había llamado al australiano y Mercedes al británico justo una vuelta antes, Kimi había subido al primer lugar y el Safety Car le vino como anillo al dedo para tener una parada gratuita en boxes. Gracias a esto, el italiano no perdió el liderato que había recuperado con el ingreso a boxes de sus rivales y, en el reinicio, logró mantenerse adelante mientras que su compañero hacía un inaudito pedido para que le entregue la punta a pesar de estar tercero.

A eso se suma que Russell perdió el tercer lugar con Lewis Hamilton, quien se mantuvo en posición de podio durante varias vueltas hasta que fue alcanzado por Charles Leclerc, que venía recuperando posiciones. De hecho, el monegasco tuvo una cruda batalla con su compañero incluso cerca del contacto, pero finalmente pudo ponerse tercero, puesto que luego tuvo que defender de George, que veía como se le escapaba la punta del campeonato.

Y es que, sin inconveniente alguno, Antonelli se quedó con el GP de Japón con un tiempo de 1:28:03.403, seguido por Piastri (+13.722s) y Leclerc (+15.270s) en el podio, resultado que le permitió subirse a la cima de la tabla delante de Russell (+15.754s), que terminó cuarto frente de Lando Norris (23.479s). Por su parte, Colapinto (+65.773s) fue perjudicado nuevamente por el Safety Car y terminó decimosexto lejos de los puntos, mientras que Pierre Gasly (+32.340s) finalizó séptimo adelante de Max Verstappen (+32.677s).

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Posiciones de la F1 tras el GP de Japón 2026

Andrea Kimi Antonelli: 72 puntos. George Russell: 63. Charles Leclerc: 49. Lewis Hamilton: 41. Lando Norris: 25. Oscar Piastri: 21. Oliver Bearman: 17. Pierre Gasly: 15. Max Verstappen: 12. Liam Lawson: 10. Arvid Lindblad: 4. Isack Hadjar: 4. Gabriel Bortoleto: 2. Carlos Sainz: 2. Esteban Ocon: 1. Franco Colapinto: 1. Nico Hülkenberg: 0. Alex Albon: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0. Fernando Alonso: 0. Lance Stroll: 0.

Kimi es el piloto más joven en liderar el campeonato de F1.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Japón, la Fórmula 1 tendrá una extensa pausa de más de un mes por las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita debido a la situación en Oriente Medio. Por ello, la siguiente fecha recién será del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami en el Autódromo Internacional de Miami, donde se disputará la segunda sprint del año.