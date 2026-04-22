El número de inmigrantes en la UE alcanzó un máximo histórico de 64,2 millones en 2025

Varias personas se congregan en una terraza frente a la torre de televisión de Berlín, Alemania

El número de inmigrantes que residen en la Unión Europea ‌alcanzó un máximo ‌histórico de 64,2 millones en 2025, lo que supone un aumento de unos 2,1 millones con respecto al año anterior, según un informe publicado el miércoles por el Centro de Investigación y ​Análisis sobre ⁠Migración de la RFBerlin.

La cifra contrasta ‌con los 40 millones de 2010, ⁠según el informe, que ⁠basa su información en datos de Eurostat y de la Agencia de la ONU ⁠para los Refugiados.

Alemania siguió siendo el ​país de la UE ‌que más personas nacidas ‌en el extranjero acogió, con casi 18 ⁠millones, el 72% de ellas en edad de trabajar, mientras que España registró el crecimiento más rápido en ​los últimos ‌años, con un aumento de unos 700.000, lo que elevó su población nacida en el extranjero a 9,5 millones.

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"Alemania sigue siendo el ⁠principal destino de los migrantes en Europa, tanto en términos absolutos como, en gran medida, en relación con su población", dijo Tommaso Frattini, uno de los autores del informe.

El estudio señala que los patrones migratorios fueron ‌desiguales en todo el bloque, con Luxemburgo, Malta y Chipre enfrentándose a proporciones más elevadas de inmigrantes en relación con el tamaño de su población.

Las solicitudes de ‌asilo también se concentraron en determinados países, ya que España, Italia, Francia y Alemania representaron ‌casi tres ⁠cuartas partes del total de solicitudes. Alemania acogió al mayor ​número de refugiados en total, con 2,7 millones.

Con información de Reuters