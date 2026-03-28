Colapinto no pudo pasar a la Q3 en Suzuka.

Luego de haber sumado su primer punto con Alpine en el GP de China, Franco Colapinto arribó al Circuito de Suzuka con la esperanza de volver a ingresar en la zona de puntos en la tercera fecha del campeonato de la Fórmula 1. Sin embargo, el pilarense no encontró un buen rendimiento con el A526 en las prácticas libres del Gran Premio de Japón, donde Alpine no reportó haber introducido el tan esperado alerón delantero nuevo que solucionaría algunos problemas del monoplaza.

De hecho, el piloto argentino tuvo complicaciones en la madrugada de este sábado durante la clasificación, en la que le resultó imposible ganar posiciones para quedar cerca de los diez primeros. Al inicio de la Q1, Franco había llegado a estar décimo a 1.380s de Charles Leclerc, pero cayó conforme avanzaba la etapa, aunque nunca salió de los 16 clasificados, manteniendo una performance superior a los Williams, Cadillac y Aston Martin.

Justamente Albon, Bearman, Pérez, Bottas, Alonso y Stroll fueron los eliminados de la primera parte de la clasificación, en la que el piloto de Alpine había quedado decimosexto a un segundo de la punta. De ahí que la Q2 haya sido una tarea imposible para Colapinto, que estuvo brevemente en el décimo puesto una vez más, pero no pudo mejorar demasiado su tiempo en el segundo intento y se quedó afuera de la Q3 en el decimoquinto lugar.

Con tal resultado, el argentino saldrá de la octava fila junto a Sainz, quien también fue eliminado de la Q2 al igual que Verstappen, Ocon, Hülkenberg y Lawson. Por otra parte, la lucha en la delantera se mantenía entre Leclerc y Andrea Kimi Antonelli, quien tuvo un rendimiento superior a George Russell durante toda la jornada, aunque Oscar Piastri también dio muestras de brillantez que ilusionó a los fanáticos de McLaren.

Sin embargo, a la hora de disputar la última etapa de la qualy, Antonelli sacó un tiempo de 1:28.778 que le aseguró otra pole en la F1, la segunda de manera consecutiva después de la conseguida en Shanghái. Detrás del italiano quedaron Russell (+0.298s) y Piastri (+0.354s), quien se impuso a Leclerc (+0.627s), que finalmente saldrá cuarto con la Ferrari a pesar de haber sido uno de los candidatos a la pole con sus tiempos anteriores.

Kimi saldrá a la pole en la carrera del domingo a las 2:00 (hora de Argentina)

Grilla de partida del GP de Japón