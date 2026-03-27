Colapinto no se achica en Japón y lanzó un fuerte aviso: "Queremos pelear"

Colapinto suma un punto en la temporada.

La segunda fecha del campeonato trajo consigo el primer punto de Franco Colapinto para Alpine luego de haber terminado en el décimo lugar en el GP de China, donde tuvo una brillante actuación a pesar de algunos contratiempos. El pilarense había partido decimosegundo y rápidamente se puso en la zona de puntos en la largada, a tal punto que llegó a estar sexto e incluso segundo con el ingreso a boxes de sus rivales.

Sin embargo, el safety car inicial le jugó en contra a su estrategia, a lo que se sumó el accidente con Esteban Ocon, que dejó daños en el A526 y evitó lo que pudo haber sido un resultado mejor para el piloto argentino. Justamente sobre lo que dejó la cita en Shanghái habló Colapinto en la conferencia de prensa realizada este miércoles en el Circuito de Suzuka en la previa al Gran Premio de Japón por la tercera fecha de la Fórmula 1.

“Viniendo de Melbourne, fue un gran paso adelante y eso, por supuesto, fue muy positivo y motivó a mucha gente en la fábrica. Se podía ver en sus caras”, afirmó el piloto de Alpine, que visitó la sede de Enstone después de la carrera. Ahora bien, por fuera de lo lindo que fue sumar en China, “Fran” quiere volver a quedar entre los diez primeros en el trazado nipón, que presenta varios aspectos distintos en relación con el anterior.

“Creo que es otro fin de semana nuevo, un circuito nuevo, muy diferente en términos de energía, en el tipo de curvas, muy largo, de muy alta velocidad. Así que va a ser realmente distinto”, agregó el argentino. A las cosas que quedan por solucionar en la escudería francesa se suma que Franco no compitió jamás en este circuito, aunque el hecho de que nos encontremos en una nueva era de la F1 hace que sea nuevo para todos.

Por último, Colapinto resaltó la mejora que tuvo el equipo galo, que parece capaz de obtener mejores resultados que los vistos en 2025, algo que motiva al pilarense para sumar con mayor regularidad. “Creo que, de cara a este año, se siente más competitivo y eso te hace más feliz y, por supuesto, queremos pelear por puntos de manera consistente, que es lo que buscamos y a lo que apuntamos”, cerró.

Alpine llegaría con un alerón delantero nuevo.

Horarios del GP de Japón 2026 de F1

Este fin de semana, se disputará la tercera fecha del campeonato con el Gran Premio de Japón en el Circuito de Suzuka, que volverá al formato tradicional después de la sprint de China. A continuación, los días y horarios: