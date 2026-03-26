Doohan fue desvinculado de Alpine este año.

Después de unos días de descanso, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Japón que se disputará en el Circuito de Suzuka, donde Franco Colapinto competirá por primera vez desde su arribo a la máxima categoría. El año pasado, el pilarense era uno de los pilotos de reserva de Alpine, que había iniciado la temporada con Jack Dooohan como segundo piloto titular y compañero de Pierre Gasly.

El piloto australiano venía de retirarse en la largada del GP de Australia y terminar decimotercero en el GP de China, por lo que arribó al trazado nipón con cierta presión por conseguir resultados. Sin embargo, su accionar en el primer día de actividades en Suzuka terminó siendo la clave de su salida del equipo galo y el regreso del piloto argentino a la F1, que se concretó cuatro fechas después en Ímola.

Y es que durante la FP2 del GP de Japón, Doohan perdió el control del A525 e impactó de lleno contra uno de los muros de contención, dejando completamente arruinado el monoplaza. Si bien el oceánico salió ileso del accidente, el problema vino cuando se reveló el motivo del comportamiento del coche, que se justificaba por el hecho de que el piloto accionó el DRS al momento de afrontar la curva.

Generalmente, y por norma de seguridad, el DRS solamente se habilitaba en las rectas, ya que el aumento repentino del flujo aerodinámico en una curva tiene altas chances de hacer que se pierda el control del volante, tal como le sucedió a Doohan. A pesar de esto, el australiano quiso probarlo debido a que lo había estado practicando en el simulador, lo que puso en tela de juicio su pericia para continuar al mando del A525.

De hecho, ese mismo fin de semana se pensó en que Colapinto podía llegar a ocupar su lugar, en parte por los dolores que le habían quedado al australiano debido a la fuerza del impacto, aunque finalmente corrió. En la clasificación, Doohan quedó en el penúltimo lugar solamente por delante de Lance Stroll, mientras que en la carrera avanzó hasta el decimoquinto puesto, una recuperación que no terminó de convencer para asegurar su permanencia en la máxima categoría.

Así quedó el A525 tras el accidente.

Horarios del GP de Japón 2026 de F1

Este fin de semana, se disputará la tercera fecha del campeonato con el Gran Premio de Japón en el Circuito de Suzuka, que volverá al formato tradicional después de la sprint de China. A continuación, los días y horarios: