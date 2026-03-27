F1: confirmaron un cambio de último momento para el GP de Japón

El GP de Japón comenzará esta noche con la FP1.

La nueva era de la Fórmula 1 no fue bien recibida por la mayoría de los pilotos y aficionados, que se quejan de la mayor dependencia de la parte electrónica en los nuevos monoplazas. De hecho, algunos campeones como Max Verstappen y Lando Norris señalaron lo antinatural que resulta para la competencia tener que dejar de acelerar en una recta para recuperar la energía de la batería, cuya gestión es clave con el reglamento actual.

Ahora bien, no todos los circuitos son favorables para la recuperación de la batería y, justamente, el Gran Premio de Japón tiene uno de los trazados problemáticos con este aspecto. Si bien es un caso similar a lo visto en Melbourne, la FIA no quiere repetir las quejas de la primera fecha, por lo que introdujo un cambio clave que afectará solamente a la clasificación en el Circuito de Suzuka.

En los días previos a la tercera fecha, la Federación Internacional de Automovilismo reveló que se llegó a un acuerdo con los fabricantes para limitar la recuperación a 8 megajulios de energía, uno menos que el establecido originalmente en la normativa. De esta manera, el objetivo es reducir la cantidad de super clipping, como se denomina al estado en el que los monoplazas recuperan energía con el acelerador a fondo.

La decisión se debe especialmente a las maniobras excesivas realizadas por algunos pilotos en el Circuito de Albert Park durante el GP de Australia, con entradas a las curvas que comenzaban a cargar la batería antes de la zona de frenada. Esto supuso una facilitación del trabajo para los pilotos, un tema que molestó a la F1, que considera que la qualy debe seguir siendo un desafío para ganar la posición en la grilla de partida.

“Tras las discusiones entre la FIA, los equipos de F1 y los fabricantes de unidades de potencia, se ha acordado un ajuste menor en los parámetros de gestión de energía para la clasificación del GP de Japón”, informó la FIA. Por lo tanto, la medida no afectará a la carrera del domingo, donde no habrá modificaciones por el momento al no creerlas necesarias, incluso con las críticas por el predominio de Mercedes.

Como consecuencia, el cambio introducido en la clasificación debería reducir la necesidad de realizar maniobras excesivas o de dejar que la inercia haga su trabajo, por lo que habrá un mayor compromiso del lado de los pilotos. “Este ajuste específico forma parte del proceso normal de optimización a medida que el nuevo marco regulatorio se valida en condiciones reales”, cerró el comunicado de la FIA sobre esta modificación.

Mercedes viene dominando las clasificaciones.

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