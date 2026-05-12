Tenía 82 años: el espectáculo llora la muerte de uno de sus más queridos actores.

El mundo del espectáculo internacional sufre una nueva e irreparable pérdida. El consagrado actor británico Michael Pennington falleció a los 82 años de edad y dejó un vacío inmenso en la industria. Con una trayectoria brillante sobre los escenarios y apariciones estelares en la pantalla grande, el artista conquistó al público global.

La confirmación de su deceso desató una rápida ola de homenajes en las redes sociales. A lo largo de su carrera, el intérprete logró la fama mundial por su participación estelar en Star Wars: El retorno del Jedi. En dicha película, encarnó al comandante Moff Tiaan Jerjerrod, un alto oficial del Imperio con la responsabilidad máxima de supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte.

Además de este éxito taquillero, sumó créditos en obras cinematográficas de enorme prestigio como La dama de hierro y la aclamada versión de Hamlet del año 1969.

Su pasión por el teatro

Más allá de sus triunfos frente a las cámaras, su verdadero hogar siempre fue el teatro. El experto en clásicos literarios forjó un nombre ineludible como miembro central de la Royal Shakespeare Company. Su amor por las tablas lo llevó a tomar decisiones extremas para proteger su verdadera vocación. Según los medios europeos, el actor rechazó el papel protagonista junto a Meryl Streep en el exitoso drama La mujer del teniente francés para poder interpretar a Hamlet.

Tenía 82 años: el espectáculo llora la muerte de uno de sus más queridos actores.

Sus primeros pasos con el arte comenzaron tras descubrir su talento actoral en la niñez. Nacido en Cambridge durante 1943, el británico transitó las aulas del Trinity College con un único sueño en mente. Hoy, su legado absoluto perdura a través de sus formidables participaciones televisivas y su maestría teatral indiscutible.