Papa John's prueba el reparto con drones en un barrio residencial de Carolina del Norte

FOTO DE ARCHIVO: Una tienda de Papa John's en Westminster

Papa John's International anunció el lunes que está probando el servicio ‌de reparto con ‌drones en Estados Unidos en un pequeño barrio de Carolina del Norte.

La prueba es una colaboración entre la empresa de pizzas y Wing, una empresa de entregas con drones propiedad de Alphabet , ​matriz de ⁠Google.

La cadena indicó que las entregas ‌comenzarían el lunes para los ⁠clientes cercanos a Sun ⁠Valley Commons, un centro comercial situado en un barrio residencial cerca de Charlotte, Carolina ⁠del Norte. Los clientes deben realizar ​sus pedidos a través ‌de una aplicación gestionada ‌por Wing y las entregas con drones ⁠están disponibles para unos pocos sándwiches seleccionados.

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Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio de Papa John's ​por ‌modernizar su tecnología. El año pasado, ejecutivos declararon a Reuters que consideraban que la empresa se había quedado rezagada respecto a sus competidores ⁠en algunos aspectos.

En abril, en tanto, la empresa anunció un nuevo chatbot basado en inteligencia artificial en su aplicación que los clientes pueden utilizar para hacer pedidos de pizza.

En China, las entregas de comida ‌con drones se han popularizado en muchas ciudades, pero este tipo de repartos son prácticamente inexistentes en Estados Unidos.

Cadenas como Chipotle y Dave's Hot Chicken han anunciado en ‌los últimos meses pruebas a pequeña escala similares a las de Papa John's.

Los expertos del ‌sector afirman ⁠que la tecnología está disponible en Estados Unidos, pero su ​uso en la entrega de comida está restringido por ciertas normativas.

Con información de Reuters