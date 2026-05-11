La Casa Blanca invita a Musk y Cook al viaje de Trump a China, según Bloomberg

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Elon Musk asisten a una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos

​La Casa Blanca ha invitado a Elon Musk, de ‌Tesla, y ‌a Tim Cook, de Apple, a acompañar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su viaje a China esta semana, informó el ​lunes Bloomberg ⁠News, citando a un ‌funcionario de la Casa ⁠Blanca.

David Solomon, de ⁠Goldman Sachs Group, Stephen Schwarzman, de Blackstone, Larry Fink, de BlackRock, ⁠Jane Fraser, de Citigroup, ​y Dina Powell ‌McCormick, de Meta ‌Platforms, también se encuentran entre ⁠los que se espera que se unan a la delegación de Trump para ​su ‌cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, según el artículo.

El grupo, formado por más de una ⁠docena de altos ejecutivos, acompañará a Trump en una visita con la que el presidente estadounidense espera cerrar una serie de acuerdos comerciales y de compra ‌con Pekín, según Bloomberg.

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Las empresas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

China ha anunciado que ‌Trump realizará una visita de Estado del 13 al 15 de ‌mayo, según ⁠la agencia oficial de noticias Xinhua.

Con información de Reuters