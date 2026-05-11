La Casa Blanca invita a Musk y Cook al viaje de Trump a China, según Bloomberg

La Casa Blanca ha invitado a Elon Musk, de Tesla, y a Tim Cook, de Apple, a acompañar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su viaje a China esta semana, informó el lunes Bloomberg News, citando a un funcionario de la Casa Blanca.
David Solomon, de Goldman Sachs Group, Stephen Schwarzman, de Blackstone, Larry Fink, de BlackRock, Jane Fraser, de Citigroup, y Dina Powell McCormick, de Meta Platforms, también se encuentran entre los que se espera que se unan a la delegación de Trump para su cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, según el artículo.
El grupo, formado por más de una docena de altos ejecutivos, acompañará a Trump en una visita con la que el presidente estadounidense espera cerrar una serie de acuerdos comerciales y de compra con Pekín, según Bloomberg.
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Las empresas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.
China ha anunciado que Trump realizará una visita de Estado del 13 al 15 de mayo, según la agencia oficial de noticias Xinhua.
Con información de Reuters