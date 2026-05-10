Ver Estudiantes vs. Racing en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Guido Carrillo y Duvan Vergara, dos de los exponentes que pueden cruzarse en este duelo.

Estudiantes de La Plata recibe este domingo a las 17 horas a Racing Club, por los octavos de final del torneo Apertura. Un encuentro con mucha historia y muchos antecedentes de duelos que quedaron en la memoria, como la victoria del "Pincha" en las semifinales de la Copa Libertadores 1968 (después fue campeón) o la más reciente final del torneo Clausura, donde el conjunto platense venció por penales a la "Academia" en una dramática definición.

Los dos llegan con realidades diametralmente opuestas: en el caso del equipo del "Cacique" Medina, la victoria en la última fecha frente a Platense le dio el primer puesto de su zona, en una campaña en la que se mantiene sobrio, con buen recambio y equilibrado. Mientras del lado de los dirigidos por Gustavo Costas se vive una incertidumbre que hace tiempo no se vivía en el club, con el entrenador fuertemente cuestionado y una dirigencia que parece no haber podido sostener el proceso exitoso que había logrado con este mismo DT los últimos dos años. Pero Racing busca usar este partido como un envión anímico para volver a meterse en la pelea.

Por dónde ver Estudiantes contra Racing

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Estudiantes y Racing de este domingo a las 17 horas será transmitido por ESPN Premium.

Racing busca revertir el mal momento

La "Academia" llega a este primer cruce por los playoff del Apertura en un mal momento. Viene de perder contra Botafogo por 2 a 1 en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Una derrota que lo complica de cara a lo que viene en la competencia, ya que está obligado a ganar los dos partidos que le quedan por delante frente a Caracas e Independiente Petrolero de Bolivia y esperar que los venezolanos no ganen su último partido para pasar de ronda.

Y en el Apertura consiguió un empate en cero contra Huracán, en un duelo lleno de especulaciones y bajo nivel, donde se vio beneficiado por una serie de resultados que le permitieron pasar octavo a los octavos. Pero en la tabla general marcha décimo sexto, lejos de los puestos de copas y de las expectativas generadas a comienzo de año, después de llegar en 2025 a semis de Libertadores.

El historial entre Estudiantes y Racing

José Sosa, referente indiscutido de Estudiantes.