Celta vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

Celta recibirá a Levante, en el marco de la fecha 36 de la Liga, el próximo martes 12 de mayo a partir de las 14:00 (hora Argentina), en el Estadio de Balaídos.
Así llegan Celta y Levante
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
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Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta sacó un empate por 0 en su visita a Atlético de Madrid. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante viene de derrotar a Osasuna con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.
En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Celta con un marcador de 1-2.
El local se ubica en el sexto puesto con 47 puntos (12 PG - 11 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 36 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (9 PG - 9 PE - 17 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|88
|34
|29
|1
|4
|58
|2
|Real Madrid
|77
|34
|24
|5
|5
|39
|3
|Villarreal
|68
|34
|21
|5
|8
|25
|6
|Celta
|47
|34
|12
|11
|11
|4
|19
|Levante
|36
|35
|9
|9
|17
|-16
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 37: vs Athletic Bilbao: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 37: vs Mallorca: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Levante, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas