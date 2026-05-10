Paco Amoroso se sumó al reclamo universitario y convocó a la marcha: “Hay que defender el futuro”.

Paco Amoroso volvió a meterse de lleno en una causa social y esta vez lo hizo con un mensaje directo en defensa de la universidad pública. A través de un video difundido en redes sociales, el artista invitó a participar de la Marcha Federal por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que se realizará este martes 12 de mayo en Plaza de Mayo.

“Los invito este martes 12 de mayo a participar de la marcha por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Para defender la universidad pública, gratuita y de calidad”, expresó el músico en el video que rápidamente comenzó a viralizarse entre estudiantes, docentes y seguidores del dúo. Además, reforzó el mensaje con una frase que se volvió central en la convocatoria: “Defender la universidad es defender el futuro”.

La participación de Paco no pasó desapercibida porque se suma a una larga lista de artistas, docentes, investigadores y referentes de la cultura que vienen manifestándose en apoyo al sistema universitario nacional. En los últimos meses, el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas volvió a escalar por el reclamo de actualización presupuestaria, salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

La marcha del martes 12: por qué se convoca y qué reclaman

La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), federaciones docentes, centros de estudiantes y organizaciones universitarias de todo el país bajo la consigna de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y frenar el ahogo presupuestario que atraviesan las casas de estudio.

Según explicaron desde el sector, el reclamo apunta a la falta de ejecución plena de la ley, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios y la crisis de funcionamiento que afecta a universidades nacionales, laboratorios, investigación científica y programas de extensión. Desde el CIN remarcaron que la situación compromete no solo el presente académico sino también el acceso futuro a la educación superior pública.

La concentración principal será este martes 12 de mayo en Plaza de Mayo, aunque habrá réplicas en distintas provincias del país. La consigna central será defender “la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, retomando el espíritu de la multitudinaria marcha universitaria de 2024 que reunió a cientos de miles de personas en todo el país.