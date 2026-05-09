La filosa chicana de Sabrina Rojas contra Luciano Castro al hablar de José Chatruc: "Este es"

Sabrina Rojas hizo una polémica comparación.

La relación entre Sabrina Rojas y José Chatruc parece ir viento en popa y en las últimas horas la actriz dejó una frase explosiva que muchos interpretaron como una indirecta letal contra Luciano Castro.

Después de varias historias sentimentales tras su separación definitiva del actor, Sabrina volvió a mostrarse enamorada y muy cómoda en esta nueva etapa junto al exjugador. Y aunque evitó nombrar directamente a sus exparejas, terminó dejando declaraciones que hicieron muchísimo ruido.

Sabrina Rojas habló sobre su nueva relación

Todo ocurrió durante una charla distendida con Ángel de Brito en el streaming de Bondi Live, donde la conductora recordó una reunión que compartieron junto a Natalie Weber y Martín Salwe.

Mientras contaba detalles de la juntada, Sabrina explicó que el encuentro se realizó en la casa de Chatruc y aprovechó para destacar una característica de su novio que, según dejó entrever, nunca había encontrado en relaciones anteriores.

“Comimos asado, no lo hizo Pepe, pero él cocina muy bien. Lo hizo una persona que contrató él, viste que él es muy espléndido”, comentó entre risas, marcando lo atento y generoso que es el exfutbolista.

La indirecta a Luciano Castro

Pero el momento que desató todas las especulaciones llegó segundos después, cuando profundizó todavía más en esa comparación con sus antiguas parejas. Sabrina Rojas destacó a Pepe Chatruc por encima de las relaciones anteriores que tuvo

“Yo siempre estuve con novios que eran cero espléndidos, pero este es espléndido total, al fin”, lanzó sin filtro, en una frase que muchos interpretaron como un palito directo para Luciano Castro y también para El Tucu López.

En el estudio las risas no tardaron en aparecer, aunque Sabrina lejos de frenarse decidió ir todavía más allá con un remate que terminó de explotar las redes: “Por fin chu... la correcta”. Disparó entre carcajadas, generando una reacción inmediata de todos los presentes y dejando una de las frases más comentadas del streaming.

Sabrina Rojas destacó a Pepe Chatruc.

La actriz viene mostrando desde hace semanas señales de que atraviesa un momento sentimental completamente distinto al de relaciones anteriores. Mucho más relajada, divertida y cómoda, Sabrina parece disfrutar de una etapa donde no duda en exponer públicamente lo bien que la pasa con Chatruc.

Mientras tanto, las comparaciones con Luciano Castro no tardaron en instalarse en redes sociales, especialmente por la contundencia con la que describió a sus exnovios apenas habló de su nueva relación.