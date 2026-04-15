Sabrina Rojas confirmó lo que muchos pensaban sobre su romance con Chatruc: "10 días"

Sabrina Rojas confirmó lo que muchos pensaban sobre su romance con Chatruc.

Tras semanas de fuertes rumores mediáticos, Sabrina Rojas y José Chatruc decidieron mostrarse juntos de forma pública por primera vez. La sorpresiva aparición de la pareja ocurrió en la alfombra roja del teatro durante la presentación de El chat de mamis, la nueva comedia porteña.

Frente a la atenta mirada de la prensa, los famosos no ocultaron su enorme cariño y sellaron el encuentro con un romántico beso a pedido de los noteros, en un video que salió por América TV.

A pesar de la evidente química, la modelo prefirió mantener la cautela sobre el futuro formal del romance. Al recibir la consulta de los periodistas sobre el noviazgo, la actriz fue muy tajante para evitar cualquier tipo de confusiones. "Pero pará... no somos novios todavía. Somos amigovios, amigos que se besan", aclaró de inmediato con una gran sonrisa. A su lado, el ex jugador de fútbol respaldó esa postura tan relajada: "Todavía nos estamos conociendo".

Sobre los motivos de esta sorpresiva salida nocturna, la animadora explicó su estrecho vínculo con la productora del evento. "Vinimos porque acá tenemos amigas y es una obra que está producida por Ezequiel Corbo que casi hago", detalló.

Sabrina Rojas confirmó lo que muchos pensaban sobre su romance con Chatruc.

Los elogios a Chatruc

Finalmente, la figura televisiva elogió sin filtros a su nuevo compañero, a quien definió de entrada como "un hombre íntegro". Sin embargo, reiteró la necesidad de transitar esta etapa paso a paso y sin falsas ilusiones. "Esto puede durar 10 días, pero simplemente es resguardar un poco algo que no sabemos muy bien qué va a pasar. Es muy reciente", reconoció ante los micrófonos. Como cierre del móvil, confesó su histórico miedo al compromiso: "Siempre que le abro las puertas al amor me va mal, falta cautivarnos".