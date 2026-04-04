Romance confirmado: conductora de América fue vista a los besos con un ex futbolista

Conductora de América sale con un ex futbolista.

En la farándula hay rumores y después están las imágenes que no dejan lugar a dudas. Y esta vez, la historia pasó de “dicen que…” a “acá está la prueba”. Esta conductora de América TV no pudo ocultar más su nuevo romance.

¿Quién es la conductora de América que sale con un ex futbolista?

Sabrina Rojas, una de las caras más fuertes de América TV, quedó en el centro de la escena tras ser captada en una situación más que íntima con José Chatruc. Sí, el exfutbolista. Sí, en la playa. Y sí, a los besos.

Las fotos que confirman romance entre Sabrina Rojas y Pepe Chatruc.

El escenario no pudo ser más cinematográfico: Punta del Este, arena, mar de fondo y cero intención de esconderse. Las imágenes, que empezaron a circular en redes y volaron en minutos, los muestran relajados, abrazados y muy cerca. Demasiado cerca como para seguir hablando de “buena onda”.

Ellos habían negado ser pareja

Lo curioso es que las señales ya estaban. Días antes, algunos testigos los habían visto juntos en el aeropuerto, bastante pegados. Después vino una cena que encendió las alarmas. Pero faltaba el capítulo definitivo.

El video en la playa fue ese momento donde todo se blanquea sin necesidad de comunicado. Sin declaraciones, sin exclusivas, solo imágenes que dicen todo. Ya no habrá manera de que ambos sigan diciendo que solamente son amigos que se llevan bien.

En el entorno hablan de una escapada que ya no fue tan secreta. Más bien, el primer viaje donde decidieron mostrarse tal cual están: cómodos, cómplices y en plena etapa de “esto va en serio”.

Mientras tanto, en redes, el tema explotó. Entre sorpresa, memes y comentarios, el romance ya se instaló como uno de los más comentados del momento. Con Luciano Castro rodeado de escándalos, Sabrina Rojas termina destacándose al tener una relación seria y tranquila con un personaje reconocido pero no polémico.

Así, entre olas, besos y cámaras indiscretas, Sabrina Rojas y José Chatruc pasaron de rumor a confirmación en tiempo récord. Y en la televisión argentina, ya lo saben: cuando hay imágenes, no hay vuelta atrás.