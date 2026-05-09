Estados Unidos atacó una embarcación y mató a dos presuntos narcotraficantes en el Pacífico oriental

Este viernes, el ejército de Estados Unidos atacó una presunta embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y dejó un saldo de dos muertos y un sobreviviente. El operativo fue informado por el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y se suma a una serie de acciones similares ordenadas por la administración de Donald Trump, que ya provocaron al menos 189 muertos en los últimos meses.

La ofensiva forma parte de una estrategia que la Casa Blanca presenta como una "guerra contra el narcoterrorismo", con foco en organizaciones criminales que operan en América Latina.

Washington sostiene que estas bandas utilizan rutas marítimas para transportar drogas hacia territorio estadounidense, aunque hasta el momento no difundió pruebas concluyentes de que todas las embarcaciones atacadas efectivamente transportaran estupefacientes.

El episodio ocurrió en aguas del Pacífico oriental, una zona que según el gobierno estadounidense corresponde a las "más utilizadas" por redes de narcotráfico para mover cargamentos desde Sudamérica hacia Centroamérica y México. Según el Comando Sur, el bote interceptado estaba siendo operado por organizaciones que Estados Unidos considera "terroristas" y que fue detectado transitando por "corredores conocidos por la actividad narco".

"El 8 de mayo, por orden del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque navegaba a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico", rezó el mensaje del Comando Sur en su cuenta oficial de X.

En el mismo mensaje, el Southcom informó que una persona sobrevivió al ataque, aunque no precisó cuál era su estado de salud. También señaló que la Guardia Costera de Estados Unidos fue notificada para desplegar una misión de búsqueda y rescate en la zona.

La retórica Trump contra las supuestas organizaciones narcoterroristas

La administración Trump inició este tipo de operaciones a comienzos de septiembre de 2025. Desde entonces, el gobierno estadounidense intensificó su presencia militar en el Pacífico y el Caribe, con el argumento de que los cárteles del narcotráfico "representan una amenaza directa para la seguridad nacional".

Sin embargo, la estrategia generó cuestionamientos de organismos de derechos humanos y de analistas internacionales, que advierten sobre la falta de transparencia en los procedimientos y el uso de fuerza letal sin que medie una instancia judicial. También señalan que Estados Unidos no presentó evidencia pública suficiente para confirmar que todas las embarcaciones destruidas transportaban drogas.

En América Latina, el endurecimiento de la política antidrogas de Washington despertó preocupación en varios gobiernos, que observan con cautela el creciente protagonismo militar de Estados Unidos en aguas internacionales cercanas a la región.