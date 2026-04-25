Nuevo ataque de EE.UU. contra supuestos narcos: ya son 183 las víctimas en el Pacífico

El Comando Sur de Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental sospechada de transportar drogas, en una operación que dejó dos personas muertas y ninguna baja estadounidense.

El episodio, difundido a través de un video oficial donde se observa la explosión de la lancha, se sumó a una serie de acciones iniciadas en septiembre pasado y que ya acumulan al menos 183 víctimas fatales según fuentes oficiales, en una ofensiva que también se extendió al Caribe.

El despliegue militar estadounidense en la zona alcanzó niveles inéditos en décadas y tuvo un punto de inflexión tras el secuestro del mandatario venezolano Nicolás Maduro, trasladado a Nueva York bajo cargos de narcotráfico y actualmente a la espera de juicio.

Esta última resolución parte de la retórica combativa del presidente Donald Trump contra las consideradas organizaciones narcoterroristas "que atentan contra los intereses estadounidenses", en palabras del propio mandatario.

Hasta el momento el Pentágono no presentó pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas transportaran estupefacientes, lo que fortalece los cuestionamientos sobre la legalidad y proporcionalidad de estos operativos en aguas internacionales.

Según trascendió en las últimas horas, a pesar de las advertencias de la comunidad internacional y de diversos gobiernos latinoamericanos, el Pentágono y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ratificaron que continuarán con la eliminación de "éstas amenazas peligrosas para los estadounidenses".

"Los rastrearemos, los conectaremos con redes, los cazaremos y los eliminaremos", tal como declaró hace poco la cúpula militar. Además, reafirmaron que mantendrán una política de "fricción sistémica total" contra los presuntos grupos criminales. En paralelo, el saldo de víctimas sigue en aumento, al igual que la preocupación por una escalada militar "sin precedentes en la región", tal como describieron varios analistas.

Qué dice el comunicado oficial del Comando Sur sobre el ataque

En la nota militar oficial, el Comando Sur subrayó que no se produjeron bajas entre las fuerzas de Estados Unidos.

"La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Dos narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción", señaló el texto difundido en las redes sociales del Comando Sur.

En un primer momento, estos ataques se presentaron como parte de la estrategia de presión de Washington contra el Gobierno del ahora ex presidente Nicolás Maduro en Venezuela, al que señalaron de "narcoterrorista" desde mediados del año pasado.