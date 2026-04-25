Libertad vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo H de la Copa Libertadores

El próximo martes 28 de abril, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Independiente del Valle visita a Libertad en el Tuyukuá, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo H de la Copa Libertadores.

Así llegan Libertad y Independiente del Valle

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

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Últimos resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores

Libertad fue derrotado en el Tigo La Huerta frente a Rosario Central por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores

Independiente del Valle viene de vencer a UCV en casa por 3 a 1.

El puntero no quiere aflojar y desea mantenerse como líder del Grupo H. Ind. del Valle acumula 4 puntos y 3 goles, mientras que Libertad necesita remontar posiciones para salir de la última posición, sin unidades.

Fechas y rivales de Libertad en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo H - Fecha 4: vs Rosario Central: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs Independiente del Valle: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs UCV: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Independiente del Valle en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo H - Fecha 4: vs UCV: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs Libertad: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs Rosario Central: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Libertad e Independiente del Valle, según país