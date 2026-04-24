Quién es la madre del hijo de Ronaldinho: la historia de Janaína Mendes

Janaína Mendes, João Mendes y Ronaldinho, juntos.

La vida de Ronaldinho siempre despertó curiosidad más allá de su talento dentro de la cancha. Ídolo mundial, campeón del mundo y símbolo de una época dorada del fútbol, también supo mantener su vida privada con cierto bajo perfil, especialmente en lo que respecta a su familia. Sin embargo, hay una figura clave en su historia personal que suele quedar en segundo plano: la madre de su único hijo.

En los últimos años, el crecimiento futbolístico de João Mendes -quien sigue los pasos de su padre con paso por el fútbol español e inglés- volvió a poner el foco en su entorno familiar. Muchos se preguntan quién es la mujer detrás de esa historia y cómo fue su relación con el astro brasileño. Su nombre es Janaína Mendes, y su vínculo con Ronaldinho tiene una historia breve, pero significativa.

Quién es Janaína Mendes

Janaína Mendes es una bailarina brasileña y personal trainer que mantuvo una relación con Ronaldinho a comienzos de los años 2000. Fruto de ese vínculo nació João Mendes el 25 de febrero de 2005. El propio futbolista decidió ponerle ese nombre en homenaje a su padre fallecido, João de Assis Moreira, marcando así una conexión familiar muy fuerte, siendo el único hijo del crack brasileño.

Janaína Mendes, la madre del hijo de Ronaldinho, vive en Barcelona. Crédito: Instagram

Aunque la relación entre Ronaldinho y Janaína no prosperó en el tiempo, ambos mantuvieron un lazo importante a través de su hijo. Según distintas versiones, la pareja se separó poco después del nacimiento del niño, pero el exjugador siempre estuvo presente en su crianza, brindándole apoyo tanto económico como emocional, con un joven que creció hasta seguir los pasos del padre.

Janaína Mendes en el presente. Crédito: Instagram

La vida de Janaína Mendes en redes sociales

Lejos del mundo mediático que rodea a Ronaldinho, Janaína Mendes eligió una vida más discreta. En un principio su perfil público fue bajo y son escasas las apariciones que tuvo en los medios, lo que contribuyó a que durante años su identidad no fuera tan conocida fuera de Brasil. Sin embargo, en los últimos años ha elevado más ese perfil mostrando sus trabajos como personal trainer. La mujer vive en Barcelona en la actualidad.

Janaína muestra su evolución física hoy como personal trainer. Crédito: Instagram

Allí ella muestra rutinas de entrenamiento y da mensajes de aliento para estar en forma. Su rol fue fundamental en la crianza de João, especialmente durante los primeros años, cuando el futbolista desarrollaba su carrera en Europa. Con el paso del tiempo, João Mendes comenzó a destacarse en el fútbol juvenil, lo que volvió a poner en agenda la historia de sus padres. Hoy, mientras el joven intenta construir su propio camino, la figura de Janaína sigue siendo clave, aunque lejos de los flashes. Así, la historia de la madre del hijo de Ronaldinho combina discreción, independencia y un papel central en la vida de uno de los herederos de una leyenda del fútbol.