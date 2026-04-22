Quién es el hijo de Ronaldinho: dónde juega y por qué se cambió el nombre

Joao Mendes en la actualidad.

El apellido pesa. Y en el fútbol, todavía más. Cada vez que aparece en Brasil un heredero de una leyenda, la comparación es inevitable. Pasó con los Maldini, los Cruyff y ahora vuelve a repetirse con el hijo de uno de los jugadores más talentosos de la historia: Ronaldinho. Un futbolista que dejó una huella imborrable dentro de los amantes del fútbol por su manera tan vistosa de jugar.

En ese contexto, el nombre de su hijo empezó a circular con fuerza en los últimos años, especialmente tras su paso por Europa. Sin embargo, lejos de aprovechar únicamente el legado familiar, el joven decidió construir su propio camino, incluso tomando decisiones que llamaron la atención, como modificar la forma en la que se lo conoce dentro del mundo del fútbol.

Quién es el hijo futbolista de Ronaldihno y dónde juega

El protagonista es João Mendes de Assis Moreira, nacido en Río de Janeiro en 2005. Se desempeña como extremo, una posición ofensiva que lo vincula parcialmente con el estilo de su padre, aunque con características propias. Actualmente continúa su desarrollo en Inglaterra: tras pasos por el Burnley FC, hoy forma parte del equipo Sub-21 del Hull City, donde busca consolidarse y dar el salto al fútbol profesional.

El futbolista cuando estaba en Barcelona.

Su recorrido no fue lineal. Se formó en Brasil, pasó por las inferiores del Cruzeiro y tuvo una etapa en el FC Barcelona, el mismo club donde su padre brilló y ganó todo. Sin embargo, esa coincidencia también representó un desafío: la presión y las comparaciones constantes. Por eso, su salida hacia el fútbol inglés respondió en parte a una búsqueda personal: crecer lejos de esa sombra.

Por qué se cambió de nombre el hijo de Ronaldihno

En ese intento de construir identidad aparece la clave de su “cambio de nombre”. Aunque su nombre completo es largo y directamente asociado a su padre, en el ambiente futbolístico eligió ser conocido simplemente como “João Mendes”. No es un cambio legal, sino una decisión simbólica: reducir el peso del apellido Moreira y evitar que su carrera quede definida exclusivamente por ser “el hijo de Ronaldinho”.

De hecho, el propio jugador dejó en claro su postura: quiere ser reconocido por su rendimiento y no por su herencia. En ese sentido, su carrera en Inglaterra representa mucho más que un simple paso deportivo: es un intento consciente de despegarse del legado familiar y escribir su propia historia en el fútbol profesional.