Sin Rodrygo, ahora Brasil puede perder a otro crack para el Mundial 2026 por lesión

Brasil en alerta por el Mundial 2026: Estevao sufrió una lesión muscular y su presencia en la Copa del Mundo está en duda a semanas del debut.

La Selección de Brasil suma un nuevo dolor de cabeza rumbo al Mundial 2026. A la incertidumbre por algunas figuras y la ausencia asegurada de Rodrygo, ahora se suma la lesión de Estevao, una de las joyas del plantel de Carlo Ancelotti que podría perderse la Copa del Mundo.

El episodio ocurrió durante la derrota del Chelsea por 1-0 ante el Manchester United. A los 16 minutos del primer tiempo, Estevao sintió una molestia en la parte posterior del muslo y debió abandonar el campo en Stamford Bridge con visibles gestos de dolor.

Los estudios posteriores confirmaron que Estevao padeció un desgarro en el tendón de la corva de grado 4, una lesión que suele demandar, como mínimo, cinco semanas de recuperación. Con el Mundial a la vuelta de la esquina —comienza el 11 de junio— los plazos juegan en contra.

El equipo dirigido por Ancelotti sigue de cerca su evolución, pero puertas adentro saben que no hay garantías. El propio técnico había sido claro en el pasado al destacar al juvenil: lo definió como “un jugador especial” y subrayó la necesidad de contar con él en el proyecto rumbo al Mundial.

El joven delantero de apenas 18 años se había consolidado como una de las grandes apuestas del recambio generacional del scratch. Su crecimiento sostenido y sus rendimientos tanto en Europa como en la selección lo habían posicionado como una variante cada vez más habitual en la ofensiva.

Por eso, la noticia de su lesión muscular no solo genera preocupación médica, sino también deportiva: Brasil podría perder a una de sus piezas con mayor proyección a semanas del debut mundialista.

Un freno en su mejor momento para Estevao

La lesión llega en el peor momento posible para Estevao. En su primera temporada en Europa, tras su salida de Palmeiras, el delantero había logrado adaptarse rápidamente al ritmo del fútbol inglés. En 36 partidos con Chelsea, acumuló ocho goles y cuatro asistencias, números que reflejan su impacto inmediato en un contexto competitivo exigente.

Ese rendimiento también tuvo su correlato en la selección: suma 11 partidos y atravesaba una racha positiva, con cuatro goles en sus últimas cuatro presentaciones. Todo indicaba que su lugar en la lista mundialista estaba prácticamente asegurado. Hoy, ese escenario cambió por completo.

Repercusión en Brasil y cautela por su recuperación

En Brasil, la noticia tuvo un impacto inmediato. Los principales medios reflejaron la preocupación por la posible ausencia de una de las figuras emergentes del seleccionado. Algunos encendieron la alarma al destacar la imagen del jugador retirándose lesionado, mientras que otros optaron por la prudencia y remarcaron que su evolución será determinante en las próximas semanas.

Además, existe un antecedente que suma incertidumbre: el delantero ya había sufrido molestias físicas durante la temporada, lo que obliga a manejar con cautela cualquier proyección sobre su regreso.

Un Mundial en riesgo para una de sus joyas

El golpe es doble para Estevao. No solo interrumpe su crecimiento en Europa, sino que también pone en jaque su participación en el que podría haber sido su primer Mundial.

Brasil, por su parte, deberá empezar a evaluar alternativas mientras espera una recuperación que hoy no ofrece certezas. El debut está programado para el 13 de junio ante Marruecos, y el margen de tiempo es cada vez más corto. En un plantel que combina experiencia con juventud, la posible ausencia del delantero obliga a recalcular piezas en un torneo donde llegar en plenitud física es determinante.