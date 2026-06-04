De cuánto es el salario mínimo de jubilados en junio 2026: cuánto cobran

Jubilados: cuánto cobran de mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que percibirán jubilados y pensionados durante junio. El sexto mes del año llegará con tres componentes que impactarán sobre los ingresos: el aumento por movilidad, el bono extraordinario para los haberes más bajos y el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Con la actualización correspondiente a junio, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $403.317,99. A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000 que continúa vigente para quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.

De esta manera, antes de contabilizar el aguinaldo, un jubilado que cobra la mínima percibirá un ingreso mensual de $473.317,99.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima en junio de 2026

La composición del ingreso para quienes perciben el haber mínimo quedará de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.317,99

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $201.658,99

Total a cobrar en junio: $674.976,98

Así, entre haber mensual, refuerzo y aguinaldo, los jubilados de la mínima superarán los $674.000 durante junio.

Jubilaciones ANSES

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados

El medio aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el primer semestre del año. En el caso de los jubilados, generalmente se toma como referencia el haber de junio, ya que incorpora los aumentos otorgados por movilidad. Es importante tener en cuenta que el bono extraordinario de $70.000 no se incluye en el cálculo del aguinaldo, debido a que tiene carácter no remunerativo.

Cuánto cobran la PUAM y las Pensiones No Contributivas

El aumento de junio también alcanza al resto de las prestaciones previsionales:

PUAM

Haber: $322.654,39

Bono: $70.000

Aguinaldo: $161.327,20

Total: $553.981,59

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez

Haber: $282.322,60

Bono: $70.000

Aguinaldo: $141.161,30

Total: $493.483,90

Pensión para Madres de 7 Hijos

Haber: $403.317,99

Bono: $70.000

Aguinaldo: $201.658,99

Total: $674.976,98.

El monto que cobro ANSES en junio

Cuánto cobra la jubilación máxima

Para quienes perciben el haber máximo del sistema, el monto mensual de junio ascenderá a $2.713.948,18. Como estos beneficiarios no reciben el bono extraordinario, el ingreso total con aguinaldo alcanzará aproximadamente los $4.070.922,27.

La actualización responde al esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/2024, que dispone ajustes mensuales en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

De esta manera, jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan todos los meses de acuerdo con la inflación, aunque el bono extraordinario de $70.000 permanece congelado.