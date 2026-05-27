ANSES confirmó quiénes podrán cobrar hasta $367.000 en junio

El beneficio económico está destinado a trabajadores despedidos sin causa laboral.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante junio de 2026 seguirá vigente una asistencia económica destinada a trabajadores que hayan perdido su empleo sin causa justificada. El beneficio forma parte de la Prestación por Desempleo y puede alcanzar un monto máximo de $367.000 mensuales, según la situación laboral de cada solicitante.

La ayuda busca acompañar económicamente a personas que atraviesan una etapa de transición laboral y necesitan sostener ingresos mientras intentan reinsertarse en el mercado de trabajo. Desde el organismo aclararon que el cobro no es automático y que debe realizarse un trámite previo con documentación obligatoria.

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es un programa nacional pensado para trabajadores registrados que quedaron desempleados por causas ajenas a su voluntad. El objetivo es garantizar un ingreso temporal para afrontar gastos básicos durante la búsqueda de un nuevo empleo.

La asistencia está dirigida tanto a empleados bajo relación de dependencia como a trabajadores de determinados sectores específicos, entre ellos la construcción, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en junio

Uno de los datos más relevantes confirmados por ANSES es la actualización de los montos para junio de 2026. El valor de la prestación se calcula en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), utilizado como referencia para fijar pisos y topes.

Con los nuevos valores, el monto mínimo será de $183.500, mientras que el máximo llegará a $367.000 mensuales. Sin embargo, el importe definitivo dependerá de los salarios registrados antes de la desvinculación laboral.

Para calcular la prestación, ANSES toma como referencia el 75% de la mejor remuneración percibida durante los seis meses previos a la pérdida del empleo. Cada caso se analiza de manera individual y respetando siempre los límites fijados oficialmente.

Cuánto tiempo puede cobrarse el beneficio

La duración de la ayuda económica depende de los aportes realizados y de la antigüedad laboral previa al despido. En términos generales, el programa contempla pagos que pueden extenderse entre dos y doce meses consecutivos.

No obstante, existe una condición especial para personas mayores de 45 años. En esos casos, el período de cobro puede ampliarse y alcanzar hasta 18 meses de asistencia económica. Desde el organismo remarcan que esta extensión busca acompañar a trabajadores que suelen enfrentar mayores dificultades para volver a conseguir empleo luego de una desvinculación laboral.

ANSES calcula el monto según salarios previos registrados oficialmente por cada trabajador.

Qué requisitos hay que cumplir para acceder

Para los trabajadores permanentes, ANSES exige haber realizado al menos seis meses de aportes durante los tres años previos al despido. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, se deben acreditar menos de 12 meses trabajados en los últimos tres años y más de 90 días laborales durante el último año previo a la finalización del vínculo laboral.

Otro punto importante es el plazo para iniciar el trámite. La gestión debe realizarse dentro de los 90 días posteriores al despido para evitar demoras o inconvenientes en el acceso al beneficio.

Qué documentación pide ANSES

Para completar la solicitud, los interesados deben presentar el DNI y documentos que acrediten la finalización de la relación laboral. Entre ellos figuran telegramas de despido, cartas documento, contratos vencidos o resoluciones judiciales en casos de quiebra empresarial.

También pueden solicitarse certificados médicos si la persona se encontraba atravesando una enfermedad o recuperación por accidente al momento de perder el empleo. La correcta presentación de toda la documentación resulta fundamental para evitar rechazos o retrasos durante la evaluación del trámite.

El trámite puede realizarse online o presencialmente con turno previo obligatorio.

Cómo hacer el trámite paso a paso

ANSES permite gestionar la Prestación por Desempleo de forma virtual o presencial. Quienes elijan la modalidad online deberán ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma de Atención Virtual. Allí tendrán que cargar la documentación requerida y seguir las instrucciones indicadas por el sistema. La otra alternativa es solicitar un turno y realizar el trámite personalmente en una oficina del organismo.

Una vez aprobada la solicitud, el dinero se deposita en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social y posteriormente el beneficiario recibe una tarjeta de débito para operar normalmente.