San Lorenzo vs Santos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo D de la Copa Sudamericana

El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo D de la Copa Sudamericana se jugará el próximo martes 28 de abril a las 19:00 (hora Argentina).

Así llegan San Lorenzo y Santos

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

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Últimos resultados de San Lorenzo en partidos de la Copa Sudamericana

San Lorenzo derrotó por 2 a 0 a Deportivo Cuenca en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana

Santos sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Deportivo Recoleta..

En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de octubre, en Octavos de Final del torneo Copa Nissan Sudamericana 2006, y Santos resultó vencedor por 1 a 0.

El Ciclón buscará seguir primero en el Grupo D. Sumó hasta el momento 4 puntos y convirtió 3 goles. Santos necesita sumar sí o sí. Se ubica en el último lugar de la tabla con 1 punto y 1 gol.

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo D - Fecha 4: vs Deportivo Cuenca: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Santos: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Recoleta: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Santos en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo D - Fecha 4: vs Deportivo Recoleta: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs San Lorenzo: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Cuenca: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario San Lorenzo y Santos, según país