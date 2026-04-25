Botafogo vs Independiente Petrolero: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo E de la Copa Sudamericana

Botafogo recibirá a Independiente Petrolero, en el marco de la fecha 3 del grupo E de la Copa Sudamericana, el próximo martes 28 de abril a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Engenhão.

Así llegan Botafogo y Independiente Petrolero

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

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Últimos resultados de Botafogo en partidos de la Copa Sudamericana

Botafogo viene de vencer a Racing Club con un marcador de 3-2.

Últimos resultados de Independiente Petrolero en partidos de la Copa Sudamericana

Independiente Petrolero viene de perder contra Caracas por 0 a 1.

Botafogo alcanzó hasta el momento 4 puntos y lleva convertido 4 goles. De esta forma, lidera la tabla de posiciones del grupo, mientras que Independiente sigue en la parte baja, sin unidades.

Fechas y rivales de Botafogo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 4: vs Racing Club: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Independiente Petrolero: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Caracas: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Independiente Petrolero en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 4: vs Caracas: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Botafogo: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Racing Club: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Botafogo e Independiente Petrolero, según país