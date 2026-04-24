Una escuela de Mar del Plata vivió momentos de tensión cuando se recibió una amenaza de bomba. El aviso desencadenó el protocolo de evacuación: alumnos, docentes y directivos salieron del edificio mientras se desplegaba un operativo policial para verificar si había algún artefacto explosivo. Finalmente, se confirmó que era una falsa alarma.

Pero la historia no terminó ahí. La fiscal Florencia Salas inició una investigación que incluyó el rastreo telefónico y un allanamiento en el domicilio del estudiante autor de la llamada. Una vez identificado, las consecuencias alcanzaron a toda su familia.

Multa millonaria y pérdida de un beneficio social

Las autoridades de la Escuela Secundaria N° 18 "Astor Piazzolla" (ubicada en Gascón al 4.800, barrio Don Bosco) determinaron, en coordinación con la Justicia de Menores, sancionar a los padres del alumno. Deberán abonar 3 millones de pesos en concepto de los costos del operativo de seguridad desplegado.

Además, la familia fue excluida de un beneficio social que percibía, sumando un castigo económico y asistencial a la falta cometida por el menor.

Medidas de prevención en la escuela

A raíz del episodio, la dirección del establecimiento endureció los controles de ingreso. Los estudiantes ahora entran sin mochilas ni celulares. Solo pueden llevar sus carpetas, el cuaderno de comunicaciones y una cartuchera pequeña, todo dentro de una bolsa transparente para permitir la visibilidad del contenido.

Este jueves, la escuela realiza una jornada obligatoria de convivencia con el objetivo de "sostener la escuela como un territorio de paz", según indicaron fuentes educativas.

Antecedentes recientes

No es el único caso en la ciudad. La semana pasada, la Escuela Secundaria Técnica N° 2 (San Luis al 1.445, centro) también fue evacuada por una pintada amenazante en un baño. En esa ocasión, no se pudo identificar al autor, pero la Brigada de Explosivos debió inspeccionar el edificio para descartar la presencia de artefactos.