México investiga a secretario Economía por estancia de hijo en sede diplomática cuando era canciller

Imagen de archivo. La presidenta de México, Sheinbaum, se dirige a los medios de comunicación en Palacio Nacional, en Ciudad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que a su secretario de ‌Economía, Marcelo Ebrard, se ‌le abrió un investigación para determinar si violó alguna normativa cuando siendo el canciller envió a uno de sus hijos a vivir en una sede diplomática, en Reino Unido, durante la pandemia de coronavirus.

La pesquisa podría aumentar las tensiones entre la presidenta y ​su principal negociador ⁠en la revisión del acuerdo comercial de Norteamérica (TMEC), entre ‌Canadá, Estados Unidos y México. Su relación ya ⁠fue complicada en el pasado.

Ambos ⁠fueron rivales en la contienda por la candidatura presidencial del oficialista Morena en los comicios del 2024. Ebrard ⁠acusó entonces a la campaña de Sheinbaum de ​acarrear personas a sus actos, de ‌sacar encuestas falsas y crear un ‌campaña negra en su contra. Pero al llegar ⁠al poder, ella lo habría nombrado su secretario de Economía por su experiencia en negociaciones, especialmente con Washington, y su cercanía al sector privado.

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Ebrard reconoció la semana ​pasada ‌durante la conferencia de prensa diaria de la mandataria que su hijo se hospedó durante seis meses, entre 2021 y 2022, en la residencia de la embajadora mientras cursaba unos estudios y ⁠negó que haya usado fondos públicos.

"Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación", dijo Sheinbaum al responder a una pregunta expresa sobre el tema. Agregó que la dependencia tiene que revisar si hubo la violación ‌de alguna norma, en ese sentido.

"Hay que ver es si hay alguna falta legal, jurídica, y en todo caso, normar, si no existen esas normas, normar las características de las embajadas", agregó la mandataria cuando se le ‌preguntó si ella coincidía con Ebrard en que no hubo abuso de su parte.

Ebrard afirmó que no veía ninguna mala ‌práctica por su ⁠lado, salvo "la preocupación de un papá por un hijo". Sus declaraciones, así como su ​actuar, generaron fuertes críticas de quienes afirmaron que abusó de su poder, cometió fallas administrativas y que incluso debía renunciar.

Con información de Reuters