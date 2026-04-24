Polémicas declaraciones de Dante Gebel sobre el matrimonio igualitario: "Lo dice la Biblia"

Dante Gebel dio una entrevista en UrbanaPlay.

Dante Gebel estuvo de invitado al programa de Andy Kusnetzoff en Urbana Play en la que habló sin rodeos sobre religión y sus convicciones personales. Durante la charla, el pastor dejó en claro desde el inicio cuál es su postura frente a determinados debates sociales y remarcó que su mirada no cambia con el paso del tiempo. “Mis convicciones no se cambian”, afirmó con seguridad.

En ese contexto, Kusnetzoff le hizo una pregunta directa: “Vos Dante, por ejemplo, matrimonio igualitario, ¿no estás de acuerdo?”. Gebel respondió sin dudar: “Como Dante, no”.

El conductor entonces llevó la conversación hacia un escenario hipotético. “¿Pero si llegás a ser presidente, vos podrías decir ‘esto está, la gente lo aceptó aunque yo no esté de acuerdo’?”. Gebel explicó que el rol institucional está por encima de las opiniones individuales: “Porque gobernás para todos. Vos no podés decir ‘yo soy presidente de las minorías’. El presidente es presidente del que no lo votó”.

La charla derivó luego hacia la actualidad política. Kusnetzoff reflexionó: “Yo no lo voté a Milei pero quiero que le vaya bien”. Gebel coincidió con esa idea y profundizó: “Es tu presidente. Ayer dije: ‘yo quiero que le vaya bien’”. Incluso recordó un intercambio con Pedro Rosemblat: “Y Pedro dijo ‘yo no’. Yo quiero que le vaya bien porque nos va bien a todos”. Kusnetzoff agregó: “Lo entiendo a Pedro. Pedro lo dice en el sentido de que si le va bien va a seguir”, dijo tratando de defender la respuesta del conductor de Gelatina.

La mirada sobre el matrimonio igualitario

Más adelante, el conductor volvió a retomar el tema del matrimonio igualitario y planteó otra pregunta directa: “¿Por qué no estás de acuerdo con que dos personas del mismo sexo puedan casarse, ser felices?”. Gebel explicó que, en un contexto electoral, no convertiría ese debate en prioridad: “Si fuera candidato te diría ‘no voy a hablar de eso porque no es lo más importante. No es el eje de mi campaña, no me interesa’”, expresó buscando dejar en claro que aún no es candidato a presidente.

Luego desarrolló su postura religiosa: “Si vos sos cristiano te tenés que remitir a la Biblia y te basás en la Biblia. Dios dice que creó al hombre y la mujer. Y a partir de ahí hay una serie de mandamientos o principios que tenés que seguir si te considerás cristiano”. En ese sentido, sostuvo que no puede adaptar las Escrituras según la conveniencia social: “Yo me considero cristiano y no puedo tener mi propia interpretación. Esto me gusta, esto no me gusta”.

Finalmente, recordó una frase del papa Francisco que marcó su posición personal frente a estos temas: “Yo no soy quien para juzgar a nadie”. Y concluyó: “Me pareció una frase brillante, yo la digo siempre. Digo ‘yo no juzgo a nadie’. Preguntame qué dice la Biblia: no la puedo adaptar para ser cool y quedar bien”, cerró.